Deux nourrissons sont morts de malnutrition et d’une pénurie de lait maternisé, jeudi soir, dans la bande de Gaza soumise à une agression et un blocus israéliens en cours.

Des sources locales ont indiqué que les familles des nourrissons ont enterré leurs corps à l’hôpital Nasser de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, après avoir perdu la vie en raison du manque de soins de santé et de nutrition les plus élémentaires.

#فيديو .. الرضيع أحمد طليب « عمره شهران » والذي استشهد في غزة؛ جرّاء سوء التغذية الناجم عن المجاعة والحصار ‘الإسرائيلي » pic.twitter.com/hOWYnzgpFg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 26, 2025

« في الجنة يما ».. وداع مؤلم للطفل نضال منذر شراب (5 أشهر) الذي توفي بسبب نقص الحليب والمجاعة في قطاع غزة. pic.twitter.com/C0txqk41vc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 26, 2025

Alertes concernant une catastrophe sanitaire

Dans ce contexte, des sources médicales ont mis en garde contre une catastrophe imminente menaçant la vie des nourrissons dans la bande de Gaza en raison de la grave pénurie de nourriture et de soins médicaux de base, compte tenu de l’intransigeance de l’occupation et de son blocage de l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza.

Selon ces sources, le nombre de décès dus aux pénuries de nourriture et de médicaments à Gaza s’élève à 244, principalement des enfants et des personnes âgées.

Plus de 56 000 martyrs dans la bande de Gaza

Dans son rapport quotidien publié jeudi, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que le bilan de l’agression israélienne depuis le 7 octobre 2023 s’élevait à 56 259 martyrs et 132 458 blessés, dont 103 martyrs et 219 blessés durant les dernières heures.

Le ministère a également alerté sur la détérioration de la situation humanitaire dans les camps de déplacés, où les citoyens vivent dans des conditions sanitaires et environnementales désastreuses, manquant de nourriture et d’eau potable, et où les maladies infectieuses se propagent en raison de la chaleur extrême et du manque de produits d’hygiène personnelle.

Depuis le 7 octobre 2023, l’occupation israélienne poursuit son génocide dans la bande de Gaza, semant meurtres, famine, destruction et déplacements forcés, tout en ignorant les appels internationaux la sommant à mettre fin à ce bain de sang.