Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l’Iran nourrissait de « sérieux doutes » quant à l’engagement du régime israélien à cesser son agression, compte tenu de son passé, notamment à Gaza et au Liban.

Il annoncé que son ministère avait demandé à toutes les parties « d’informer l’entité sioniste que l’Iran n’est pas le Liban et que toute agression entraînerait une riposte immédiate et décisive de la part des forces armées iraniennes ».

Dans une interview télévisée jeudi soir avec la télévision iranienne, M. Araghchi a souligné que « l’Iran n’a pas négocié avec l’entité sioniste ; mais cette dernière a plutôt cessé ses attaques par impuissance et désespoir ».

Il a expliqué que son pays « n’a pas accepté de cessez-le-feu, mais a plutôt déclaré la cessation de ses opérations ».

La diplomatie après la guerre n’est plus la même qu’avant

M.Araghchi a en outre indiqué que les dommages causés aux installations nucléaires iraniennes par les attaques américano-israéliennes n’étaient « pas négligeables », précisant que « l’Organisation iranienne de l’énergie atomique poursuit son enquête sur ces dommages ».

Il a affirmé que « la demande d’indemnisation des agresseurs est sérieusement envisagée, car la diplomatie après la guerre n’est plus la même qu’avant ».

Ne prenez pas au sérieux les propos de Trump

Concernant les négociations avec Washington, Araghchi a précisé qu’« aucune date n’a été fixée pour la reprise du dialogue avec les États-Unis ».

« Ne prenez pas au sérieux les propos du président américain Donald Trump concernant le début des négociations. Il n’y a pas encore de date précise », a-t-il dit.

Et M.Araghchi de poursuivre : « Quiconque exige que l’Iran revienne à la table des négociations devrait préciser à quelle table il fait référence. Nous avons négocié avec les USA, et ‘Israël’ a détruit la table. Nous avons négocié avec l’Europe, et les USA l’ont détruite. »

Message à l’Europe

Il a en outre affirmé que « les Européens n’ont pas le droit de parler d’enrichissement d’uranium à zéro pour cent dans les négociations », avertissant que « recourir au mécanisme de déclenchement serait la plus grave erreur que l’Europe puisse commettre, car cela mettrait définitivement fin à son rôle dans le processus de négociation ».

« Tout comme ils ont échoué à détruire nos installations nucléaires par la guerre, ils n’y parviendront pas non plus par le mécanisme de déclenchement », a souligné M.Araghchi.

Et d’expliquer : les propositions présentées par les Américains lors du dernier cycle de négociations étaient « loin de nos exigences, et c’est pourquoi nous les avons rejetées…Nous avions promis de présenter nos propositions lors du prochain cycle, mais avant même que nous puissions les présenter, l’entité sioniste a lancé une attaque. »

Il a révélé que les propositions iraniennes reposaient sur trois piliers : « la poursuite de l’enrichissement, la levée des sanctions et l’engagement de l’Iran à ne pas produire d’arme nucléaire ».

Plus tôt dans la journée, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue polonais, Radoslaw Sikorski, M.Araghchi a appelé les pays européens à « agir de manière responsable face à la rébellion persistante de l’entité sioniste dans la région », critiquant les positions pro-israéliennes de certains pays européens et leur incapacité à condamner l’agression israélo-américaine contre l’Iran.