Fait rarissime, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a défendu le président français Emmanuel Macron qui fait l’objet d’une campagne de haine axée autour de l’accusation d’antisémitisme de la part des soutiens du lobby pro israélien, depuis qu’il a annoncé sa décision de reconnaitre l’Etat de Palestine. Campagne à laquelle s’est joint le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui l’a accusé de « propager l’antisémitisme ».

Dans un courrier officiel adressé au chef de l’Etat français en début de semaine, Netanyahu a écrit que l’intention de Macron de reconnaître la Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU alimente le « feu antisémite ».

Une accusation « erronée, abjecte », avait répliqué la présidence française.

« Netanyahu ne représente pas les juifs de France »

Dans son discours qui défend la président français, le numéro un de LFI stigmatise cette manœuvre de vouloir associer les juifs de France à Israël.

« Nous sommes solidaires du président de la République quand il dit que nous n’avons pas de leçon à recevoir de Monsieur Netanyahu en matière de racisme parce que le raciste numéro un c’est lui. Celui qui propage l’antisémitisme, c’est Monsieur Netanyahu quand il prétend représenter tous les Juifs », a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

Le Premier ministre israélien «ne représente pas les Juifs de France parce que les Juifs de France sont représentés par les députés qu’ils choisissent, non pas d’après une étiquette religieuse, mais d’après une étiquette politique », a ajouté Jean-Luc Mélenchon, fervent défenseur de la cause palestinienne.

« Les antisémites sont ceux qui ont créé cette équation abominable de faire de la politique de Benjamin Netanyahu celle de tous les Juifs du monde », a-t-il encore lancé.

Depuis que le président français a fait cette annonce, il fait l’objet d’une véritable campagne de diffamation de la part des soutiens de Netanyahu et des caciques du lobby pro israélien en France.

« Emmanuel Macron est sans doute le président le plus anti-Israélien que la France ait connu depuis le début de la Ve République », a pointé l’ancien député Meyer Habib, qui se vante d’être l’homme de Netanyahu en France pour le média français CNEWS.

Campagne contre Macron, contre la France

Comme d’habitude, les défenseurs d’Israël surfent sur l’épouvantail de l’antisémitisme en France et de la victimisation des juifs. Une accusation toute prête pour taxer toute action de soutien à Gaza qui subit depuis 22 mois une guerre israélienne génocidaire assortie d’une famine, de l’aveu de l’ONU.

« Le président et ses gouvernements successifs n’ont pas pris la mesure de la menace qui pèse sur nos compatriotes juifs », s’est lamenté sur CNEWS le journaliste Amaury Brelet.

« Emmanuel Macron commet une faute morale et politique en ne soutenant pas les juifs », a critiqué sur CNEWS le professeur d’histoire en banlieue parisienne Kévin Bossuet.

Le rabbin français David Daniel Cohen était allé encore plus loin dans sa diatribe contre le président français en le menaçant de « préparer son cercueil » sur Youtube.

« Il faut que tous les Français se disent qu’ils ne veulent pas de cette France », a dicté aux Français vendredi Perla Danan, présidente du CRIF Languedoc-Roussillon, réagissant au refus d’un parc de loisirs situé à Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) d’accueillir 150 jeunes israéliens. Pourtant, son gérant a été placé en garde à vue, et une enquête a été ouverte.

Ingratitude et mainmise totale

Etrangement ls auteurs ces diatribes hostiles au président français ou à la France omettent ces mesures répressives contre tout soutien à la Palestine ou à Gaza. Ils oublient que les exportations d’armes françaises à Israël n’ont, à aucun moment été interrompues, selon le rapport publié en juin par une dizaine d’organisations dont Progressive International, Stop Arming Israel, l’AFPS, BDS France, Attac, France Palestine, Droit et Solidarité!

Ils dénigrent le fait que des députés français ont refusé le 2 juillet la proposition de résolution portée par LFI pour mettre un terme à l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël!

Une complicité que plus de 114 avocats français veulent poursuivre en justice.

Leur refus catégorique de la décision du président français de reconnaitre la Palestine reflète aussi bien de l’ingratitude qu’une volonté d’imposer une mainmise totale sur la politique française. Bien au delà de ce qui est pratiqué parmi les Israéliens eux-mêmes!

Des actes antisémites d’origine suspecte

Tous ces intervenants pro israéliens ne parlent que de l’explosion des actes antisémites en France. En allusion à des actes de soutien à la Palestine ou à Gaza dont l’origine reste à prouver. Tout en admettant que certains peuvent naturellement être l’œuvre de militants pro palestiniens enthousiastes, il ne faut pas exclure qu’ils puissent être perpétrés par des militants sionistes qui veulent faire croire que l’antisémitisme est en hausse. Le sionisme a de nombreuses fois eu recours à ce genre de manigances sous fausse bannière dans son histoire. Elles visaient les juifs de la diaspora spécifiquement, pour les persuader d’aller en Israël .

Des véhicules de personnes de confession juive tagués du slogan « Free Palestine », des tags anti israéliens sur un mur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah etc…

Les bureaux parisiens de la compagnie aérienne israélienne El Al recouverts de peinture rouge, ainsi que d’inscriptions et slogans en faveur de la Palestine. Curieusement, cet incident a eu lieu quelques jours après que la France a suspendu le renouvellement des visas de travail du personnel de sécurité de cette compagnie, en mission diplomatique à Paris.

Et le Crif d’orienter la signification de ces actes : « Cibler des familles juives en France est inacceptable. La haine d’Israël est trop souvent le carburant de la haine des Juifs », a-t-il reagi sur X. Le terme « famille juives » semble avoir été choisi sournoisement.

« Les juifs quittent la France »

C News n’a pas manqué de se faire l’écho de l’intention de certains juifs français de quitter la France pour se rendre en « Israël ». Se fiant aux chiffres du ministère israélien de l’immigration, selon lequel « l’Alyah depuis la France a augmenté de plus 76% en 2024 par rapport à 2023. »

Israël n’est d’ailleurs pas la seule destination des Français de confession juive. Certains partent pour la Grèce, le Brésil ou encore l’État de Floride, aux États-Unis, tempère toutefois ce média.

Et l’avocat Arno Klarsfeld n’a pas oublié de dramatiser sournoisement en surfant sur l’islamophobie, si cher au discours pro israélien: « l’antisémitisme islamiste est en train de chasser les Juifs de France ».

Des juifs contre Israël

C News n’évoque que rarement les personnalités juives françaises qui ont dès le début exprimé leur aversion des politiques de génocide israélien à Gaza. Nombreuses s’étaient plaintes de ne pas être invitées sur les plateaux des médias mainstream.

Fait saillant ces dernières semaines, ce sont des personnalités juives qui étaient inconditionnellement pro israéliennes qui se sont démarquées d’Israël , affichant désormais ne plus supporter les massacres israéliens contre les Palestiniens commis en leur nom.

Dont la rabbine Delphine Horvilleur qui a dénoncé « la faillite morale d’Israël », la journaliste Anne Sinclair selon laquelle « les Juifs ont trop souffert pour ne pas supporter qu’on fasse du mal en leur nom ». Voire même le président de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) Yossef Murciano, qui a dénoncé “le mensonge, de croire qu’on ne peut pas être sioniste, considérer qu’on veuille qu’Israël se défende, défende son droit à exister, fasse tout pour ramener ses otages de Gaza – et en même temps – s’alarmer de la situation humanitaire à Gaza ».

Le tabou le plus cher et le nerf sciatique du sionisme

Tous déplorent les pressions et les insultes qu’ils subissent de leurs paires lorsqu’ils osent critiquer Israël. Un tabou que les stratèges de la propagande pro israélienne s’acharnent depuis des décennies à enraciner autant dans les esprits des juifs que ceux des autres. Aussi bien en France qu’ailleurs. C’est le tabou le plus cher du sionisme depuis qu’il s’est accaparé les juifs du monde .

Plus que de vouloir harceler le président français, la campagne basée sur le postulat que toute dénonciation d’Israël et une menace pour les juifs en général vise ces derniers en particulier. Etant eux mêmes des juifs, ils sont les plus aptes à faire fléchir les politiques des gouvernements occidentaux hésitants, en neutralisant les accusations arbitraires d’antisémitisme qui paralysent ces derniers .

Dans une perspective plus ample, leur rejet d’adhérer aux massacres commis contre les Palestiniens affectent directement le projet de Netanyahu du « Grand Israël » qu’il a révélé ouvertement. Alors que de nombreux Israéliens, à l’instar de l’ancien ambassadeur en France Elie Barnavi, ne comptent plus y retourner, le refus des juifs de la diaspora de s’y rendre lui serait fatal.

En rappelant aux juifs leur appartenance à la France, Mélenchon a touché avec pertinence le nerf sciatique du projet sioniste.

Source: Divers