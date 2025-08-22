Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdelmalik al-Houthi, a affirmé que « l’interdiction de la navigation israélienne est stricte en mer Rouge, dans le golfe d’Aden et en mer d’Arabie, tandis que le port d’Umm al-Rashrash continue d’être perturbé en raison des opérations des forces armées yéménites soutenant la résistance dans la bande de Gaza ».

« Dans un discours prononcé jeudi, Sayyed al-Houthi a indiqué que « ces opérations se poursuivent cette semaine, avec notamment deux attaques en direction du nord de la mer Rouge, visant deux navires violant l’interdiction », selon Sayyed al-Houthi.

Dans ce contexte, Sayyed al-Houthi a annoncé que « le nombre total d’opérations menées au cours du mois de Safar (soit depuis fin juillet) s’éleve à 42 à ce jour, utilisant des missiles hypersoniques et des drones ».

L’adoption du désarmement de la résistance au Liban et en Palestine est un soutien direct à l’occupation

Par ailleurs, Sayyed al-Houthi a souligné que « l’adoption du désarmement de la résistance au Liban et en Palestine constitue un soutien direct à l’occupation israélienne ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « la stagnation des pays arabes et islamiques face aux crimes de l’occupation à Gaza est une décision politique, et non une coïncidence ».

Sayyed Al-Houthi a critiqué le soutien de certains régimes arabes à l’occupation, soulignant que « le régime saoudien fournit un soutien militaire direct à l’ennemi, et que l’accord égyptien de 35 milliards de dollars avec l’occupation constitue un véritable soutien à l’ennemi sous couvert d’obtention de gaz ».

Sayyed Al-Houthi a averti que « le projet concret du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de créer un Grand Israël vise à contrôler la région et à asservir sa population, tandis que les pays arabes se contentent de déclarations sur le papier sans prendre de mesures concrètes ».

L’occupation commet dans la bande de Gaza le crime du siècle.

Dans son discours, Sayyed Al-Houthi a également évoqué la situation dans la bande de Gaza, soulignant que « l’occupation israélienne a commis cette semaine les crimes les plus atroces, avec bombardements et famine, faisant des centaines de martyrs et des milliers de blessés, tandis qu’un quart de million d’enfants palestiniens sont menacés de mort lente par la famine et la malnutrition ».

Sayyed Al-Houthi a qualifié « d’horrible l’ampleur des souffrances endurées dans la bande de Gaza par la famine pratiquée par l’occupation israélienne », soulignant que « les actes de l’occupation dans la bande de Gaza constituent le crime du siècle et de l’époque ».

