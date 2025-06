Le maire de la colonie de Bat Yam à Tel-Aviv, Tzvika Brot, a révélé l’ampleur des destructions massives infligées à la colonie suite aux récents bombardements iraniens, affirmant « qu’elle a subi le coup le plus dur de son histoire et qu’un quartier entier, couvrant une superficie de 120 dunam (1 dunam = 1000 m2), a été complètement rasé ».

Dans une interview accordée à la chaîne israélienne Kan, Brot a expliqué que « le bombardement iranien qui a ciblé Bat Yam en une seule journée a laissé des dégâts sans précédent », précisant que « le nombre de morts et de blessés, ainsi que l’étendue des dégâts, font de ce site le plus dévasté d’Israël, et pas seulement de Bat Yam ».

Destruction massive et déplacement de 2 000 colons

Le maire a indiqué que « 160 dunams ont été endommagés par la frappe et sur les 120 bâtiments endommagés, 20 seront complètement détruits la semaine prochaine », expliquant que « cela signifie la destruction d’un quartier entier ».

Il a ajouté : « Regardez autour de vous. Tous les bâtiments environnants ont été endommagés, même ceux qui n’ont pas été directement touchés ». Il a noté « qu’environ 2 000 colons se sont retrouvés sans abri à la suite de cette frappe ».

L’Iran a lancé une riposte contre l’entité occupante suite à une agression par cette dernière, causant d’importants dégâts à la colonie de Bat Yam, au sud de Tel-Aviv, où des dizaines de roquettes sont tombées, tuant six Israéliens et en blessant 200 autres.

Source: m