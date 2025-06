Les médias israéliens ont révélé vendredi « qu’un missile lancé par l’armée de l’air israélienne pendant la guerre contre l’Iran s’est écrasé sur un pays arabe non identifié », confirmant ainsi « qu’il a failli provoquer une catastrophe ».

Selon l’Autorité de radiodiffusion israélienne, « l’incident s’est produit au deuxième jour de la guerre, lorsqu’Israël a lancé un missile pour intercepter un drone. Cependant, le missile a dévié de sa trajectoire et est tombé sur le territoire d’un pays arabe, en raison d’une erreur opérationnelle du système de l’armée de l’air « , selon des sources proches de l’Autorité.

Les sources ont indiqué que « l’absence d’explosion et de pertes humaines du missile a permis d’éviter une crise plus vaste », suggérant que « s’il avait causé des morts ou des destructions, il aurait affecté le cours de la guerre ».

L’occupation israélienne, avec le soutien des États-Unis, a lancé une agression de grande ampleur contre l’Iran qui a duré 12 jours, ciblant des sites militaires et nucléaires, ainsi que des installations civiles et des scientifiques travaillant dans les domaines militaire et nucléaire.

Téhéran a riposté par une attaque massive, incluant des missiles balistiques et des drones ciblant des sites militaires et de renseignement dans les territoires occupés.

Au plus fort de l’escalade, les États-Unis ont lancé des frappes militaires contre des installations nucléaires iraniennes, tandis que l’Iran a riposté par une attaque visant la base américaine d’Al-Udeid au Qatar.

Source: Médias