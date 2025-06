Une étude de MintPress traduite par le site Investig’Action a révélé que des centaines d’anciens agents de la célèbre organisation d’espionnage israélienne, l’Unité 8200, ont obtenu des postes d’influence dans bon nombre des plus grandes entreprises technologiques du monde, notamment Google, Facebook, Microsoft et Amazon.

Selon l’étude, l’Unité 8200 des Forces de défense israéliennes (FDI) est tristement célèbre pour sa surveillance de la population palestinienne autochtone, accumulant des kompromat sur des individus à des fins de chantage et d’extorsion. Espionnant les riches et célèbres du monde, l’Unité 8200 a fait la une des journaux l’année dernière, après l’éclatement du scandale Pegasus. D’anciens officiers de l’Unité 8200 ont conçu et mis en œuvre un logiciel qui a espionné des dizaines de milliers de politiciens et a probablement contribué au meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

99 au moins chez Google

Selon le site d’emploi LinkedIn, il y a au moins 99 anciens combattants de l’Unité 8200 qui travaillent actuellement pour Google. Cependant, ce nombre sous-estime presque certainement l’ampleur de la collaboration entre les deux organisations. D’une part, cela ne compte pas les anciens employés de Google. Cela n’inclut pas non plus ceux qui n’ont pas de compte LinkedIn public, ou ceux qui ont un compte, mais n’ont pas divulgué leurs affiliations antérieures avec l’unité de surveillance israélienne de haute technologie. …

L’étude cite entre autres Gavriel Goidel, Jonathan Cohen, Ori Daniel, Ben Bariach etc…

Tout le monde est une proie

L’Unité 8200 est en partie une organisation d’espionnage et d’extorsion qui utilise son accès aux données pour faire chanter et faire plier des opposants à l’État d’apartheid. Le fait que cette organisation compte autant d’agents (littéralement des centaines) à des postes clés dans les grandes entreprises technologiques à qui le monde confie nos données les plus sensibles (médicales, financières, etc.) devrait être une grave préoccupation.

Pour l’Unité 8200, il semble que tout le monde soit une proie facile.

Amazon pour détruire les Palestiniens

Google entretient déjà une relation étroite avec le gouvernement israélien. L’année dernière, avec Amazon, il a signé un contrat de 1,2 milliard de dollars avec Israël pour fournir des services de technologie de surveillance militaire – une technologie qui permettra à Tsahal d’espionner illégalement les Palestiniens, de détruire leurs maisons et d’étendre les colonies illégales.

L’accord a provoqué une révolte du personnel des deux entreprises, quelque 400 employés ayant signé une lettre ouverte refusant de coopérer. Google a forcé une employée juive, Ariel Koren, à prendre la porte pour son rôle dans la résistance à l’accord. Koren a déclaré plus tard à MintPress que :

« Google réduit systématiquement au silence les voix palestiniennes, juives, arabes et musulmanes préoccupées par la complicité de Google dans les violations des droits de l’homme palestiniens – au point d’exercer officiellement des représailles contre les travailleurs et de créer un environnement de peur… d’après mon expérience, faire taire le dialogue et la dissidence de cette manière a aidé Google à protéger ses intérêts commerciaux avec l’armée et le gouvernement israéliens.

Dans « la Cour suprême » de Meta

Meta – la société propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp – a également recruté massivement dans les rangs de l’Unité 8200.

Sans aucun doute, l’une des personnes les plus influentes de Meta est Emi Palmor. Palmor est l’une des 23 personnes qui siègent au conseil de surveillance de Facebook. Décrit par Mark Zuckerberg comme la « Cour suprême » de Facebook, le Conseil de surveillance décide collectivement du contenu à accepter et à promouvoir sur la plateforme, et de ce qui doit être censuré, effacé ou supprimé.

(…)

Au service des pires

L’une des principales fonctions de l’unité militaire 8200 est d’utiliser son savoir-faire technologique pour mener des opérations d’espionnage à travers le monde.

Comme l’a noté le journal israélien Haaretz dans une enquête, « Israël est devenu l’un des principaux exportateurs d’outils d’espionnage des civils ». Israël vend des logiciels de surveillance invasifs à des dizaines de gouvernements, dont beaucoup comptent parmi les pires auteurs de violations des droits de l’homme au monde…

L’Unité 8200 espionne également les Américains. Le lanceur d’alerte Edward Snowden a révélé que la NSA transmet régulièrement les données et les communications de citoyens américains au groupe israélien…

Pegasus

L’exemple le plus connu de logiciel espion israélien est Pegasus, une création de NSO Group, une société techniquement privée dont le personnel est principalement composé de vétérans de l’Unité 8200. Le logiciel a été utilisé pour espionner plus de 50 000 personnes éminentes dans le monde. Parmi eux, des dizaines de défenseurs des droits humains, près de 200 journalistes, plusieurs membres de la famille royale arabe et plus de 600 politiciens, dont le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre pakistanais Imran Khan et le président irakien Barham Salih.

Pendant ce temps, le Premier ministre indien Narendra Modi a utilisé le logiciel pour chercher des informations compromettantes sur ses adversaires personnels. D’autres membres de son gouvernement ont piraté le téléphone d’une femme accusant le président de la Cour suprême de l’Inde de l’avoir violée.

Pegasus a également été retrouvé installé sur le journaliste assassiné du Washington Post, Jamal Khashoggi, ce qui implique que NSO collaborait avec le gouvernement saoudien, l’aidant à faire taire la dissidence et les critiques.

Pegasus fonctionne en envoyant un message texte à un appareil ciblé. Si un utilisateur clique sur le lien fourni, il téléchargera automatiquement le logiciel espion. Une fois infecté, il est possible de suivre l’emplacement et les mouvements d’un individu, de prendre des captures d’écran, d’allumer l’appareil photo et le microphone du téléphone, de récupérer des messages et de voler des mots de passe.

Toka pour les appareils électroménagers

Mais alors que Pegasus de NSO faisait la une des journaux du monde entier, une autre entreprise, plus inquiétante et dangereuse, est passée sous les radars.

Cette entreprise est Toka, créée par l’ancien ministre israélien de la Défense et Premier ministre, Ehud Barak, avec l’aide d’un certain nombre d’officiers de l’Unité 8200. Toka peut infiltrer n’importe quel appareil connecté à Internet, y compris l’Amazon Echo, les téléviseurs, les réfrigérateurs et autres appareils électroménagers. L’année dernière, la journaliste Whitney Webb a déclaré à MintPress que l’entreprise agissait effectivement comme un groupe de façade pour les opérations d’espionnage du gouvernement israélien…

Candiru pour les attaques de logiciels

Une troisième entreprise d’espionnage privée remplie de diplômés de l’Unité 8200 est Candiru. La société basée à Tel Aviv existe à peine, officiellement. Elle n’a pas de site web. Et si vous vous rendez à son siège, rien n’indique que vous êtes au bon endroit. Néanmoins, il est largement admis que Candiru était à l’origine d’attaques de logiciels malveillants observées en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Singapour, au Qatar et en Ouzbékistan…

166 au moins chez Microsoft

Les données de LinkedIn suggèrent qu’il y a au moins 166 anciens membres de l’Unité 8200 qui ont ensuite travaillé pour Microsoft…

Le géant basé à Seattle s’appuie également fortement sur d’anciens professionnels de l’Unité 8200 pour concevoir et entretenir son appareil de sécurité mondial…

D’autres produits de sécurité Microsoft, tels que Microsoft Defender Antivirus et Microsoft Azure Secure Cloud Computing, sont également conçus et maintenus par d’anciens membres de l’Unité 8200…

Pour consulter l’article intégral sur Investig’Action