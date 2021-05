Après la défaite politique infligée au gouvernement israélien par un mouvement palestinien unifié, Israël a été contraint de rechercher un cessez-le-feu avec les factions armées de Gaza, et s’efforce maintenant activement de raviver les tensions avec Gaza.

Vendredi dernier, à 2 heures du matin (heure locale, Palestine), un cessez-le-feu inconditionnel est entré en vigueur entre les groupes armés de Gaza et l’armée israélienne. Jusqu’à présent, ce cessez-le-feu a tenu, mais il se dirige maintenant vers une nouvelle escalade en raison des provocations et pressions israéliennes constantes.

Le premier jour du cessez-le-feu, Israël a permis à ses forces d’occupation armées de pénétrer à nouveau sur le site d’al-Aqsa à Jérusalem et d’y attaquer les fidèles palestiniens, ce qu’elles ont fait à plusieurs reprises depuis. Ce point est essentiel, car les violentes attaques de la mosquée al-Aqsa ont servi de catalyseur au dernier soulèvement palestinien contre le régime israélien et ont déclenché une résistance armée depuis la bande de Gaza.

Les agressions violentes et l’interdiction faite aux Palestiniens d’entrer dans le quartier de Sheikh Jarrah, tout en permettant aux colons israéliens illégaux de le faire librement, ont également fortement attisé les tensions. Le projet de nettoyage ethnique d’environ 550 Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, a également joué un rôle essentiel dans l’escalade des tensions avec le peuple palestinien. Les plans actuels d’expulsion des Palestiniens et les attaques des forces israéliennes contre les manifestants dans toute la ville montrent une fois de plus l’intention de raviver le conflit du côté israélien.

Le dimanche, Israël et l’Égypte ont annoncé la fermeture complète de toutes les entrées et sorties de la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Guerre, Benny Gantz, a également déclaré qu’il n’autoriserait que l’entrée du strict minimum de biens humanitaires dans l’enclave côtière assiégée. Gantz a également déclaré que le seul moyen de faire entrer à Gaza les matériaux nécessaires à la reconstruction et à l’approvisionnement des personnes dans le besoin était que le Hamas remette aux Israéliens les corps des soldats d’occupation.

La déclaration de Benny Gantz indique clairement que la politique d’Israël est une politique de punition collective – un crime de guerre avéré – et qu’Israël ne permettra pas aux biens d’entrer dans la bande de Gaza après que l’armée israélienne ait fait déplacer plus de 70 000 personnes et tué environ 250 personnes.

Si les groupes armés palestiniens conservent les corps des forces d’occupation israéliennes, comme ceux qu’ils ont tués lors de l’invasion israélienne de Gaza en 2014, c’est pour pouvoir récupérer leurs propres morts auprès d’Israël et obtenir la libération des prisonniers politiques. Israël conserve actuellement les corps de centaines de Palestiniens que ses forces ont assassinés, sans raison justifiable, incarcérant également environ 5 000 Palestiniens dans des prisons militaires. La tactique consistant à kidnapper des soldats israéliens, ou à emporter leurs corps du champ de bataille, est utilisée par les groupes armés palestiniens dans le but stratégique de libérer leurs prisonniers qui ont été placés derrière les barreaux par un tribunal kangourou dont le taux de condamnation est proche de 100%, ainsi que pour libérer les corps de leurs propres morts (dont beaucoup n’étaient même pas des combattants).

Les forces de police israéliennes à l’intérieur de ce qu’on appelle Israël ont également annoncé une campagne d’arrestations massives contre les citoyens palestiniens d’Israël ce dimanche. Israël a commencé à arrêter violemment des Palestiniens dans les villes de Lyd, Haïfa, Nazareth, Jaffa, Umm Al-Fahm et ailleurs. L’objectif de la campagne israélienne a été déclaré comme l’arrestation de 500 activistes palestiniens, mais n’a fourni aucun nom et semble être arbitraire. Les groupes de défense des droits ont qualifié cette campagne de vengeance et ont déclaré qu’elle visait à faire une démonstration de force contre les Palestiniens qui avaient participé à des manifestations et à la grève générale nationale anti-israélienne la semaine précédente.

Le gouvernement israélien n’a pas non plus autorisé l’extension des territoires de pêche, de sorte que les pêcheurs de Gaza ne peuvent pas sortir assez loin pour attraper ce dont ils ont besoin. Des simulacres de raids aériens ont également été lancés dimanche matin dans le ciel des plages de Gaza. Le bourdonnement constant des drones est également signalé par les habitants de Gaza, qui sont nombreux à soupçonner de manière terrifiante qu’Israël prépare de nouvelles attaques sur le territoire.

En réponse, jusqu’à présent, nous avons vu des Palestiniens de Gaza envoyer des objets enflammés attachés à des ballons au-dessus de la barrière de séparation. Ces ballons ont provoqué des incendies dans certaines petites zones entourant les communautés de colons israéliens.

Si Israël continue de provoquer les Palestiniens, en attaquant les habitants de Jérusalem et les citoyens palestiniens d’Israël, il est probable que nous assistions à une autre réponse des Palestiniens. Si la réponse de la société palestinienne comprend des attaques armées, sous la forme de roquettes provenant des factions armées de Gaza, il faut savoir que le problème n’a pas commencé par des tirs de roquettes. Le cessez-le-feu a déjà été rompu, sans doute, et Israël semble se préparer à déclarer que tous ses récents actes violents et disproportionnés étaient des actes de « légitime défense », bien que la résistance armée de Gaza ait manifestement réagi à des violations manifestes du droit international par le gouvernement israélien.

Par Robert Inlakesh.

Source : The Last American vagabond ; traduit par Réseau International