Le Hamas s’est engagé dans une guerre contre Israël pour lui prouver que Jérusalem Al-Qods occupée n’était pas seule, a déclaré Yahya Sinwar.

Dans un entretien avec le site d’information américain VICE News, le chef du Hamas à Gaza a déclaré : « Nous étions prêts à accepter un cessez-le-feu dès les premières heures après le début de la guerre et c’est ce que nous avons annoncé au premier, au deuxième et au troisième jour de la guerre aux médiateurs égyptiens et qataris ainsi qu’aux représentants des Nations unies. Nous leur avons dit que nous étions prêts à mettre un terme aux conflits immédiatement et sans aucune condition. »

Et d’ajouter : « Le seul message que nous voulions faire passer au régime occupant était que nous ne laisserions jamais seuls la mosquée d’al-Aqsa et les Palestiniens du quartier de Cheikh Jarrah. Nous voulions prouver que nous ne permettrions pas à Israël de poursuivre leurs politiques illégales à Al-Qods et en Cisjordanie, de confisquer les terres appartenant aux Palestiniens, d’assiéger Gaza et de commettre des actes racistes contre les Palestiniens. »

M.Sinwar a souligné que la guerre contre Israël et ses mesures discriminatoires visant les Palestiniens se poursuivait.

« Les Palestiniens ne cherchent pas la guerre, mais cette guerre se poursuivra longtemps, car Israël a occupé nos terres, a privé du toit notre peuple et procède au massacre. »

Il a en outre déclaré que l’armée israélienne était dotée d’une importante quantité d’équipements militaires et qu’elle avait massacré les femmes et les enfants palestiniens.

« Or, les groupes de résistance disposent de simples armes et ils sont obligés de se défendre. Mais s’ils étaient dotés d’armes de haute précision, ils n’auraient pas pris pour cible que les sites militaires israéliens. »

Il y a presque une semaine, M.Sinwar affirmait que les groupes de la Résistance à Gaza étaient désormais capables de tirer en une minute des centaines de missiles d’une portée de 200 km.

Le chef du Hamas à Gaza a même défié l’entité sioniste en se rendant à son bureau à pied tout en parlant librement à des gens ordinaires sur sa route. Il a déclaré dans un discours que contrairement au ministre israélien des Affaires militaires, il marchait librement dans les rues de Gaza.

« Je me déplace librement à Gaza et je les attends, les menaces de l’ennemi sont vides et dépourvues de valeur, et ils le savent très bien », a affirmé Sinwar en allusion aux menaces d’assassinat à son encontre.

Le journal israélien Haaretz a reconnu que Sinwar était plus courageux que les dirigeants israéliens, dont Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, respectivement Premier ministre et ministre des Affaires militaires.

Le journal poursuit : « Sinwar a passé 22 ans dans les prisons israéliennes, il a bien appris l’hébreu en prison et révèle tout ce que nous n’entendons pas sortir de la bouche de nos autorités. »

Source: Avec PressTV