Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a condamné les attaques israéliennes contre l’Iran et a présenté ses condoléances pour le martyre d’un groupe de citoyens iraniens lors de ces crimes.

Lors d’un entretien téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian, Ben Salmane a affirmé : « L’Arabie saoudite se tient aux côtés de ses frères iraniens et ne ménagera aucun effort pour les aider ».

Il a ajouté : « Le monde islamique tout entier est uni et solidaire pour soutenir l’Iran ».

Ben Salmane a souligné « qu’il cherche, par tous les moyens diplomatiques, à exercer des pressions et à mettre fin à l’agression israélienne contre l’Iran ».

Le prince héritier saoudien a souligné « qu’Israël a concentré tous ses efforts sur l’aggravation des tensions et l’intervention des États-Unis dans ces conflits ». Il a ajouté : « Nous pensons qu’une réponse avisée de la République islamique d’Iran leur ôtera cette opportunité ».

Pezeshkian : « Israël » a saboté les efforts de l’Iran pour la paix et la stabilité dans la région

De son côté, le président Pezeshkian a déclaré « qu’Israël » a entravé et saboté tous les efforts de l’Iran pour instaurer la paix et la stabilité dans la région ».

Pzeshkian a remercié Ben Salmane pour sa coopération sincère dans la fourniture de services aux pèlerins, soulignant « l’importance de renforcer l’unité et la fraternité entre les pays islamiques afin de prévenir les actes criminels du régime israélien, en particulier dans la bande de Gaza ».

Il a conclu que, « grâce à la position de l’Arabie saoudite dans la région et dans le monde islamique, elle peut jouer un rôle efficace dans le renforcement de l’unité entre les pays islamiques afin de défendre les droits de tous les musulmans de la région ».

Source: Médias