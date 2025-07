Les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut, samedi dernier, le navire « Handala », appartenant à la Coalition de la Flottille de la Liberté, qui tentait d’atteindre la bande de Gaza avec du ravitaillement pour les Palestiniens affamés.

L’armée d’occupation a arrêté 21 militants, dont des législateurs, des médecins et des volontaires, qui levaient les mains lors de scènes choquantes, documentées par des photos et des vidéos diffusés par la Coalition.

Parmi les personnes arrêtées figure Chris Smalls, connu pour son rôle de leader dans la création d’un syndicat chez Amazon à Staten Island en 2022.

L’ancien président américain Joe Biden l’avait invité à la Maison Blanche la même année pour discuter de stratégies d’organisation syndicale.

« Les soldats israéliens l’ont étranglé et lui ont donné des coups de pied dans les jambes, laissant des traces visibles de violence sur son cou et son dos », indique le communiqué de la Coalition.

Le navire d’aide, lancé par la Coalition de la Flottille de la Liberté, avait quitté l’Italie pour tenter de briser un siège israélien qui dure depuis des mois, et qui a laissé les 2,4 millions d’habitants de Gaza au bord de la famine.

Ces derniers mois, ‘Israël’ a intercepté plusieurs navires d’aide humanitaire à destination de Gaza dans les eaux internationales.

En juin, les forces d’occupation israéliennes ont saisi le Madleen, arrêtant 12 militants internationaux, dont la militante suédoise Greta Thunberg et l’eurodéputée française d’origine palestinienne Rima Hassan. Un mois plus tôt, le MV Conscience avait été attaqué par des drones près de Malte.

L’arrestation de Smalls passé sous silence aux USA

Selon Common Dreams, le président du syndicat Teamsters International, Sean O’Brien, qui possède désormais le syndicat des travailleurs d’Amazon, n’a pas encore fait de déclaration concernant l’arrestation de Smalls.

Bien que Smalls ait bénéficié d’une large couverture médiatique aux États-Unis lors de sa campagne de syndicalisation réussie chez Amazon, aucun média majeur n’a couvert son arrestation violente par l’armée israélienne il y a trois jours.

En 2022, le New York Times a publié un article sur les choix vestimentaires de Smalls, ainsi que plus d’une douzaine d’articles sur ses efforts de syndicalisation, mais il n’ont pas évoqué son arrestation et le passage à tabac qu’il a subi par l’armée d’occupation israélienne. La couverture médiatique s’est toutefois limitée à de petits médias de gauche tels que Zeteo, The Grio et Jezebel.

« C’est tout à fait logique », a écrit Nathan Kilman-Lamb, professeur à l’Université du Nouveau-Brunswick, sur Blue Sky.

« Une personnalité publique de premier plan aux États-Unis (Chris Smalls, organisateur des travailleurs d’Amazon) est détenue illégalement par Israël et soumise à de graves violences physiques alors qu’elle est en grève de la faim… et aucun média américain n’en parle. »