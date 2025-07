Entre 2020 et 2025

Israël empêche l’armée de l’air participant aux largages d’aide de permettre aux journalistes de filmer les destructions massives dans la bande de Gaza a révélé mercredi le quotidien israélien Haaretz .

Le journal a ajouté qu’Israël menace de suspendre les largages d’aide si des vidéos documentant les ravages dans la bande étaient publiées.

Samedi dernier, des opérations aériennes limitées de largage d’aide au-dessus de Gaza ont débuté avec la participation de la Jordanie et des Émirats arabes unis. Des pays européens, dont l’Espagne et le Royaume-Uni, ont annoncé leur participation à ces opérations tandis que la France a annoncé qu’elle larguerait 40 tonnes d’aide sur Gaza à partir de vendredi.

Ce mercredi, la Belgique a déclaré qu’elle va participer à cette opération internationale en envoyant via la Jordanie un avion A400M avec une cargaison de matériel médical et de denrées alimentaires pour un montant total de quelque 600.000 euros, selon un communiqué cosigné par les deux ministres belges de la Défense, Theo Francken, et des Affaires étrangères, Maxime Prévot.

L’agression israélienne continue contre Gaza depuis octobre 2023 et a provoqué des destructions sans précédent. Plus tôt cette année, les Nations Unies estimaient que jusqu’à 70 % des bâtiments de la bande avaient été détruits ou endommagés.

Par des frappes aériennes, des bombardements d’artillerie et la démolition de bâtiments à l’explosif, les forces d’occupation israéliennes ont détruit la majeure partie de la ville de Rafah (sud), plusieurs quartiers et villes de Khan Younès, ainsi que plusieurs zones du nord de la bande de Gaza, telles que Beit Hanoun, Jabalia et Beit Lahia, ainsi que les quartiers est de la ville de Gaza.

Les Nations Unies et d’autres organisations internationales ont estimé le volume de décombres provenant des bâtiments détruits à Gaza à plus de 40 millions de tonnes, soulignant que le déblaiement et la reconstruction de ce qui a été détruit par les bombardements prendront de nombreuses années.

Images récentes prises par Quds News

Source: Médias