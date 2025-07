Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que les États-Unis devaient « accepter d’indemniser l’Iran pour les pertes subies lors de la guerre du mois dernier », alors que Téhéran maintient sa position et impose de nouvelles conditions à la reprise des négociations nucléaires avec l’administration Trump.

M.Araghchi a déclaré au Financial Times que l’Iran n’acceptera pas de « continuer comme si de rien n’était » après la guerre de 12 jours avec ‘Israël’, auquel les États-Unis ont participé malgré les négociations avec l’Iran.

« Ils doivent expliquer pourquoi ils nous ont attaqués en pleine négociation, et ils doivent veiller à ce que cela ne se reproduise pas lors des futures négociations, et ils doivent indemniser l’Iran pour les dommages qu’ils ont causés », a-t-il déclaré lors d’une interview à Téhéran.

Échange de messages avec Witkoff

Le négociateur en chef iranien sur le nucléaire a également déclaré avoir échangé des messages avec l’envoyé américain Steve Witkoff pendant et après la guerre, informant la partie américaine de la nécessité de parvenir à une « solution gagnant-gagnant » pour mettre fin à l’impasse qui dure depuis des années concernant le programme nucléaire iranien.

Il a ajouté : « La voie vers les négociations est étroite, mais pas impossible. Je dois convaincre mes dirigeants que si nous décidons de négocier, l’autre partie sera véritablement déterminée à parvenir à un accord gagnant-gagnant. »

M.Araghchi a noté que Witkoff avait tenté de le convaincre de cette possibilité et avait suggéré de reprendre les négociations. Cependant, le diplomate iranien a souligné la nécessité de « véritables mesures de confiance de leur part ».

Il a déclaré que cela devrait inclure une compensation financière, sans fournir de détails, et des garanties que l’Iran ne serait plus attaqué pendant les négociations, selon le Financial Times.

M.Araghchi a déclaré : « Mon message à Witkoff est simple. J’ai dit que la récente agression prouvait qu’il n’existait pas de solution militaire au programme nucléaire iranien, mais qu’une solution négociée était possible. »

« Défis diplomatiques »

Évoquant les défis liés à la reprise des relations diplomatiques, le ministre iranien des Affaires étrangères a expliqué que la guerre « a renforcé la résistance face aux négociations au sein de l’establishment iranien, ainsi que les appels de certains au sein de la République islamique à militariser son programme nucléaire ».

M.Araghchi a souligné que le régime « est attaché à un programme pacifique et civil, ne changera pas ses principes et respectera la fatwa émise par le Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, il y a deux décennies, qui prohibe le développement d’armes nucléaires ».

Et de poursuivre : la guerre « n’a fait qu’aggraver la défiance envers le président américain Donald Trump, qui, lors de son premier mandat, s’est retiré de l’accord nucléaire de 2015 signé par l’Iran avec l’administration Obama et d’autres puissances mondiales ».

Pour M.Araghchi, « le sentiment anti-négociation est si fort que certains me disent : Ne perdez plus votre temps, ne vous laissez pas berner par eux. Leur présence aux négociations n’est qu’une couverture pour leurs autres intentions. »

« Téhéran a toujours la capacité d’enrichir de l’uranium »

Le diplomate iranien a en outre révélé que « Téhéran a toujours la capacité d’enrichir de l’uranium », expliquant : « Les bâtiments peuvent être reconstruits et les machines remplacées, car la technologie est disponible et nous avons de nombreux scientifiques et techniciens qui travaillaient dans nos installations. »

Il a toutefois précisé que « le moment et les modalités de reprise de l’enrichissement dépendront des circonstances. »

Dans ce contexte, il a réitéré qu’aucun accord ne pourrait être trouvé tant que Trump exigerait de l’Iran un arrêt total de l’enrichissement, mais il a affirmé que Washington devait répondre à ses préoccupations par la négociation.

M.Araghchi a déclaré : « Nous pouvons négocier, ils peuvent présenter leurs arguments, et nous présenterons les nôtres.» Mais sans enrichissement, nous n’arriverons à rien.

« Il n’y a aucune raison de négocier avec les Européens maintenant »

Malgré la suspension de la coopération de l’Iran avec l’AIEA après la guerre, M.Araqchi a déclaré qu’il comptait tenir des discussions avec l’agence le mois prochain au sujet d’un nouveau « mécanisme de coopération ».

Il a critiqué le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, signataires européens de l’accord nucléaire de 2015, qui ont prévenu qu’ils déclencheraient un mécanisme de « retour en arrière » pour réimposer les sanctions de l’ONU fin août si Téhéran ne reprenait pas les négociations avec Washington et ne coopérait pas avec l’AIEA.

Le ministre iranien a souligné que Téhéran mettrait fin aux négociations avec les puissances européennes si elles le faisaient, les accusant de manquer à leurs obligations au titre de l’accord de 2015.

Il a déclaré : « Il n’y a aucune raison de négocier avec les Européens maintenant, car ils ne peuvent pas lever les sanctions, ils ne peuvent rien faire. S’ils décident de les réimposer, ce sera la fin pour eux. »