Les médias militaires des Brigades al-Qods, la branche armée du mouvement Jihad islamique, ont publié un dernier message envoyé par le soldat israélien Rom Barslavsky aux responsables et soldats israéliens avant de perdre le contact avec ses ravisseurs.

La vidéo, diffusée par les Brigades al-Qods jeudi soir, montre le corps du prisonnier de 22 ans, amaigri par la faim, l’occupation israélienne ayant empêché l’entrée de nourriture dans la bande de Gaza.

Dans son message, Barslavsky a appelé l’occupation israélienne « à le libérer, à mettre fin à la guerre et à apporter de la nourriture dans la bande avant qu’il ne meure de faim ». Il a affirmé « qu’il était au seuil de la mort et ne mangeait que peu par jour ».

Il s’est adressé aux Israéliens, ajoutant « qu’il souffrait en captivité depuis près de deux ans. Ses ravisseurs des Brigades al-Qods lui avaient fourni un peu de nourriture, mais il n’y a plus rien maintenant, suite à l’opération de l’Armurerie Gideon ».

En réponse, le soldat captif a tenu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou responsable de sa maladie et de sa mort, affirmant « qu’il souffrait et souffrirait d’une maladie physique et psychologique dont il ne se remettrait pas ».

Il a souligné « qu’il ne pouvait plus continuer à vivre », exprimant sa crainte de « ne pas quitter Gaza vivant », ajoutant : « J’ai vu des enfants mourir de faim… Je n’avais jamais vu de telles scènes parmi des enfants israéliens auparavant ».

Les Brigades Al-Qods ont conclu la vidéo par la phrase : « Ce dont notre peuple souffre, vos prisonniers en souffrent également ».

