Nouvelles violations de l’accord de cessez-le-feu au Liban : l’aviation de l’armée d’occupation israélienne a mené des raids au sud du Liban et dans la Bekaa orientale.

Selon les correspondants sur place, elle a visé par plusieurs frappes simultanées les zones inhabitées dans les régions al-Aichiya, al-Jarmak et al-Mahmoudiya, au sud, via plusieurs missiles.

5 minutes plus tard, des raids successifs qui se sont poursuivis pendant une heure ont bombardé également des zones arides la région al-Saraj, à Brital et Nabi Chite dans la Bekaa. 5 raids ont aussi ciblé la région al-Chaara dans la série montagneuse orientale.

L’armée d’occupation a argué avoir frappé « les infrastructures terroristes » du Hezbollah.

« Le gouvernement libanais porte la responsabilité d’empêcher la violation de l’accord de cessez-le-feu », a accusé le ministre israélien des AE Israël Katz.

Fin novembre 2024, le cessez-le-feu a mis fin à la guerre de 66 jours entre Israël et la résistance libanaise.

Malgré cet accord, entré en vigueur après plus d’un an d’hostilités en soutien à Gaza et deux mois de guerre ouverte est constamment violé par Israël qui mène régulièrement des frappes sur le Liban, principalement dans le sud.

En vertu de l’accord de trêve, le Hezbollah a retiré ses combattants au nord du fleuve Litani, à quelque 30 kilomètres de la frontière avec la Palestine occupée –seules l’armée libanaise et les forces de maintien de la paix des Nations unies devant être déployées dans le secteur.

De son côté , l’entité sioniste, qui devait retirer complètement ses troupes du Liban, occupe cinq positions du sud du pays et mène des incursions dans les zones limitrophes.