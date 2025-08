Le Hamas a exprimé sa satisfaction pour les positions positives annoncées lors de la conférence internationale de New York sur la question palestinienne, saluant les efforts et les positions internationaux qui « contribuent à la restitution au peuple palestinien ses droits à sa terre et à sa patrie, ainsi qu’à l’établissement de son État indépendant sans conditions ».

Dans un communiqué publié le jeudi 31 juillet, le Hamas a affirmé que la résistance palestinienne et ses armes représentent « un droit national et légal tant que l’occupation persiste, et sont reconnues par les conventions et normes internationales ».

Il a souligné que « ces droits ne peuvent être abandonnés qu’après la restitution totale de nos droits et l’établissement de notre État indépendant et pleinement souverain ».

Il a également affirmé que l’arrêt de la guerre génocidaire et du nettoyage ethnique pratiquée par l’occupation, puis la fin de l’occupation, constituent « la première étape de toute action internationale sérieuse, qui exige d’isoler l’occupation et de poursuivre ses dirigeants comme criminels de guerre, plutôt que de les soutenir ou de conclure des accords ou une normalisation avec eux ou leur entité criminelle ».

Le Hamas a précisé que « sa position repose sur le fait que cela constitue un droit inhérent et naturel du peuple palestinien. De plus, la reconnaissance d’un État Palestinien pleinement souverain est le fruit de sa lutte incessante et une expression de respect des règles du droit international ».

Et de renchérir : « Le Hamas considère avec grand intérêt toute mesure susceptible de réaliser des progrès positifs à différents niveaux ».

« Nous sommes prêts à reprendre les négociations dès que l’aide parviendra à ceux qui la méritent »

Dans un autre communiqué, le Hamas a affirmé sa volonté d’« engager immédiatement des négociations dès que l’aide parviendra à ceux qui la méritent et que la crise humanitaire et la famine à Gaza auront pris fin ».

Et de poursuivre : « la campagne de famine menée par l’occupation a atteint un niveau insupportable et constitue la plus grande menace pour la vie de plus de deux millions de Palestiniens ».

Le mouvement de résistance palestinien a expliqué « qu’il est inefficace de poursuivre les négociations en plein famine à Gaza, en particulier après le retrait injustifiable de l’occupation de ces pourparlers la semaine dernière, alors qu’on était à deux pas de la conclusion d’un accord.»

Le mouvement a appelé la communauté internationale et toutes les parties concernées à prendre des mesures immédiates afin de mettre fin au massacre de masse, à fournir immédiatement des vivres au peuple palestinien dans toutes les zones de la bande de Gaza sans restrictions ni conditions, et à assurer sa protection ».