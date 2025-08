En six mois, les colons ont commis plus de 1000 agressions contre la Cisjordanie, entraînant le déplacement total de 38 communautés bédouines, révèle un rapport publié par l’Institut de recherche palestinien (ARIJ).

ARIJ a précisé, le jeudi 31 juillet, que « les colons ont mené 1 444 agressions en Cisjordanie entre le début de l’année et juin dernier ».

Selon le rapport, les agressions ont varié entre « attaques contre des lieux de culte, saisies de terres palestiniennes et attaques contre des civils, du bétail, des biens, des ressources naturelles et autres…».

Ces attaques « ne sont pas des incidents isolés ou fortuits, mais s’inscrivent plutôt dans une politique de violence systématique visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres et à vider la zone de ses habitants, en prévision de l’expansion des colonies et avant-postes illégaux et de la saisie de terres à diverses fins de colonisation ».

Et de souligner : « le prix payé par les citoyens palestiniens ne se mesure pas au nombre d’attaques, mais plutôt aux souffrances quotidiennes qui affectent tous les aspects de la vie ».

« Ces agressions ont rendu difficile l’accès aux sources d’eau et aux terres agricoles, restreint les déplacements en fermant les entrées des villages et les routes, et soumis les citoyens palestiniens à diverses formes de violence psychologique et physique », poursuit le rapport.

Et de renchérir: « Les Palestiniens sont assiégés non seulement par le mur d’apartheid, mais aussi par un réseau de violence qui commence par les colons et s’étend aux lois militaires israéliennes injustes ».

Le mur de séparation a été construit par Tel-Aviv en 2002 pour isoler la Cisjordanie sous prétexte d’empêcher les Palestiniens d’entrer dans les territoires occupés en 1948 (entité sioniste) ou dans les colonies, dans le but de perturber leur vie et d’annexer des terres de la Cisjordanie.

En 2005, la Cour internationale de justice a qualifié ce mur d’« acte illégal ».

La Cisjordanie a connu une escalade des attaques de colons extrémistes. Ces dernières semaines, ils ont lancé plusieurs attaques contre des villes à l’est de Ramallah et incendié des véhicules dans les villes de Kafr Malik, Abou Falah, Beitin et Burqa.

Des colons attaquent des véhicules palestiniens sur plusieurs routes principales dans plusieurs gouvernorats de la Cisjordanie.

Agressions en Cisjordanie

Une maison et des voitures à proximité ont été endommagées lors d’une attaque menée jeudi par des colons à Silwad, au nord-est de Ramallah

Entre-temps, les forces d’occupation israéliennes ont lancé, ce vendredi, des raids sur plusieurs villes de la Cisjordanie.

Les colons ont également incendié un véhicule appartenant à des militants étrangers et attaqué des habitations au sud d’Al-Khalil Hébron.

Des sources palestiniennes ont indiqué à la chaine qatarie Al Jazeera que plusieurs véhicules militaires israéliens ont pris d’assaut plusieurs villes et villages du nord de la Cisjordanie occupée, notamment les villages de Raba et Zababdeh (au sud-est de Jénine).

Par ailleurs, les forces militaires ont attaqué Tubas et déployé leurs véhicules dans les rues de la ville. Une deuxième force a également pris d’assaut la localité de Tammun.

Jeudi soir, des colons ont incendié le véhicule de militants étrangers en visite de solidarité avec une maison palestinienne dans la ville de Sousya, au sud d’Al-Khalil Hébron (sud de la Cisjordanie).

Des militants de la solidarité internationale, notamment des défenseurs des droits humains, sont fréquemment présents dans les zones de contact de Cisjordanie en solidarité avec les Palestiniens. Ils documentent les attaques des colons et les signalent à leurs organisations.

Parallèlement, une jeune Palestinienne de 18 ans a été blessée dans le dos par les tirs de l’armée d’occupation israélienne près de l’entrée du camp de réfugiés de Tulkarem (nord de la Cisjordanie occupée).

Tel-Aviv fournit des véhicules 4×4 et des drones aux colons en Cisjordanie

Des véhicules 4×4 ainsi que du matériel de sécurité offerts aux colons en Cisjordanie occupée.

Et puis, les médias israéliens ont révélé, le jeudi 31 juillet, que le gouvernement israélien a distribué cette semaine 29 véhicules 4×4, ainsi que du matériel de sécurité et logistique, à des colonies agricoles en Cisjordanie, sous prétexte de « renforcer la résilience » de ces communautés illégales et de « renforcer » le contrôle israélien sur les territoires palestiniens.

Selon le Times of Israel, ces véhicules et équipements ont été financés par le ministère israélien des Colonies et des Missions nationales et livrés, sous l’égide de la Division des colonies de l’Organisation sioniste mondiale, aux autorités municipales des colonies des régions de Binyamin (centre de la Cisjordanie) et de Gush Etzion (sud de la Cisjordanie).

Selon le rapport, le matériel a été livré lors d’une cérémonie organisée dimanche et lundi derniers dans la colonie de Sde Efraim, qui était jusqu’à récemment un avant-poste agricole illégal avant sa légalisation par le gouvernement en juin 2023.

Le matériel fourni comprenait des lampes de poche, des lunettes de vision nocturne, des drones, des appareils de communication, des remorques de lutte contre l’incendie et d’approvisionnement en eau, ainsi que des générateurs.

« Les fermes agricoles et les jeunes colonies sont le fer de lance de la colonisation sioniste en Cisjordanie », a déclaré le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, lors de la cérémonie.

Et d’ajouter: « Aujourd’hui, nous fournissons à ces pionniers les outils qui leur permettront de protéger leurs foyers, de préserver la terre et de renforcer notre emprise sur Israël. »

Katz et Levin : « C’est le moment d’annexer la Cisjordanie »

Le ministre israélien de la guerre, Israel Katz

Dans ce contexte, le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, et le ministre de la guerre, Israel Katz, affirment que le moment actuel représente « une opportunité » pour annexer la Cisjordanie.

« Les ministres Katz et Levin travaillent depuis de nombreuses années à la mise en œuvre de la souveraineté israélienne en Cisjordanie », ont déclaré leurs bureaux dans un communiqué conjoint.

« En ce moment précis, il y a une opportunité que nous ne devons pas manquer », rapporte le Times of Israel.

Le 23 juillet, la Knesset israélienne a approuvé, par une majorité de 71 voix, une déclaration visant à imposer la souveraineté de l’entité sioniste sur la Cisjordanie et la vallée du Jourdain.