Après l’accusation portée vendredi par les Casques bleus à « Israël » de construire un mur sur le sol libanais au sud, le Liban a annoncé samedi déposer plainte devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le bureau du président libanais Joseph Aoun a indiqué qu’il a ordonné « de déposer une plainte urgente auprès du Conseil de sécurité des Nations unies contre Israël pour avoir construit un mur en béton à la frontière sud du Liban en dépassant la Ligne bleue », qui marque la frontière entre le Liban et la Palestine occupée.

Il a demandé que la plainte « soit accompagnée de rapports émis par l’ONU réfutant le déni israélien de la construction du mur ».

Il a ajouté que « l’armée libanaise surveille le processus de construction du mur et a constaté une série de violations commises par des véhicules et des bulldozers ennemis lors des opérations de construction dans les territoires occupés. Ces véhicules effectuent des travaux de terrassement sur le territoire libanais et y déversent des gravats. »

La veille la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) avait dit dans un communiqué avoir découvert en octobre « un mur de béton érigé » par l’armée israélienne « au sud-ouest de Yaroun ». Elle a précisé avoir découvert en novembre « un mur de béton additionnel dans la région », qui « traverse également la Ligne bleue ».

« L’enquête a confirmé que le mur traversait la Ligne bleue », « rendant plus de 4.000 mètres carrés de territoire libanais inaccessibles » aux habitants, avait-elle ajouté.

Selon le correspondant d’al-Manar dans le sud, Ali Chouaib, « suite à la déclaration de la FINUL concernant une violation israélienne lors de la construction du mur en béton dans la zone de Jabal Harmoun, face à la ville de Yaroun, plus précisément entre les points d’observation BP43 et BP18(1), l’armée libanaise a demandé la formation d’une commission d’enquête conjointe afin de mener une nouvelle inspection de terrain de la zone du mur le long de la frontière de Yaroun. »

L’entité sioniste a rejeté cette accusation. L’armée israélienne « a mis en œuvre une série de mesures, notamment le renforcement de la barrière physique le long de la frontière nord », a déclaré à l’AFP un porte-parole militaire israélien.

« Le mur ne traverse pas la Ligne bleue », a-t-il argué, disant que sa construction avait débuté en 2022.

Pour la Finul « la présence et la construction israéliennes sur le territoire libanais constituent des violations de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban ».

Elle appelle l’armée israélienne à « respecter la Ligne bleue (…) et à se retirer de toutes les zones situées au nord de celle-ci ».

Au lendemain du déclenchement de la guerre génocidaire israélienne à Gaza, le Hezbollah a ouvert un front de soutien a la résistance et au peuple palestiniens, en tirant des roquettes à partir du sud du Liban sur les colonies israéliennes du nord de la Palestine occupée. Ces hostilités ont dégénéré en guerre ouverte entre septembre et fin novembre 2024 avant un accord de cessez-le-feu qui repose sur la résolution 1701 qui avait mis fin à une guerre précédente entre le Hezbollah et Israël, en 2006.

Malgré le cessez-le-feu, l’armée israélienne continue d’occuper dans le sud du Liban cinq points qui s’ajoutent aux hameaux de Chebaa et Kfarchouba. Elle l’a violé plus de 10 mille fois, par terre, par mer et par air, d’après les chiffres de l’armée libanaise et tué plus de 400 personnes, dont 114 civils selon les chiffres de l’ONU. Le ministre libanais de la Santé a rendu compte de 28 martyrs pour le mois d’octobre.

En 2012, « Israël » avait lancé la construction d’un mur sur des parties de sa frontière avec le Liban, suivant le tracé de la « ligne bleue » définie en 2000 par l’ONU pour faire office de ligne d’armistice, après le retrait de l’armée israélienne.

Quelque 10.800 Casques bleus font tampon entre « Israël » et le Liban depuis mars 1978, mais le mandat de la Finul doit expirer en décembre 2026, Israël et les Etats-Unis n’ayant pas souhaité le prolonger au-delà de cette date.

Source: Divers