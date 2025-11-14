Le général de brigade Ali Fadavi, commandant adjoint du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a affirmé que l’Iran poursuivait résolument son chemin vers le renforcement de sa puissance dans tous les domaines, y compris dans le secteur aérospatial sous l’égide du CGRI.

S’exprimant le jeudi 13 novembre, le général Fadavi a souligné que « ce processus n’a pas de fin », reflétant la détermination iranienne à développer continuellement ses capacités militaires.

En ce qui concerne les allégations de l’ennemi quant à une possible restriction de la portée des missiles balistiques iraniens, le général Fadavi a affirmé que de tels commentaires « ne reposent sur aucune expertise et témoignent d’une ignorance totale en la matière ».

Dans une argumentation décisive et péremptoire, le général Fadavi a précisé que « le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a fixé une limite à la portée des missiles iraniens, et nous obéissons à son ordre. Cela n’a rien à voir avec nos capacités scientifiques et industrielles ».

Le commandant adjoint du CGRI a par ailleurs estimé que « ces dernières années, les crimes du “Grand Satan” (les États-Unis) sont devenus évidents pour tous ».

Le haut gradé militaire iranien a également fait allusion à la récente agression israélienne de douze jours contre l’Iran, pour dire que « dans cette guerre, Dieu a tenu sa promesse et a accordé la victoire à une nation qui est restée ferme dans la défense de la vérité ».

« Lorsque Dieu verra que nous remplissons nos devoirs, Il nous accordera la victoire », a-t-il aussi rappelé, sans manquer de rendre hommage aux « martyrs du secteur aérospatial » et aux actions qu’ils ont menées afin de promouvoir l’industrie des missiles.

Le 13 juin 2025, ‘Israël’ a lancé des frappes contre l’Iran, touchant des sites civils, militaires et nucléaires et tuant plusieurs commandants et scientifiques iraniens.

En représailles, l’Iran a lancé l’opération « Vraie de Promesse III », par des essaims de drones et de missiles qui ont infligé des dégâts considérables à des colonies israéliennes et des infrastructures militaires.

Une semaine plus tard, les États-Unis sont intervenus en bombardant trois sites nucléaires iraniens, en violation grave de la Charte des Nations unies, du droit international et du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

En réponse, les forces armées iraniennes ont frappé des sites stratégiques dans les territoires occupés, ainsi que la base aérienne d’Al-Udeid au Qatar, la plus grande base militaire américaine en Asie de l’Ouest. Le 24 juin, l’Iran a réussi, grâce à ses opérations de représailles couronnées de succès contre le régime israélien et les États-Unis, à imposer l’arrêt de l’agression illégale à l’ennemi.

« Le CGRI n’a pas perdu une seule heure dans l’accomplissement de son devoir divin, et ce processus se poursuit. Au cours de la guerre des Douze Jours, toutes les puissances mondiales se sont unies contre l’Iran, mais se sont avérées vaincues, car les [forces iraniennes], fidèles à la Révolution islamique ont accompli leur devoir divin », a souligné Fadavi.

Sur le plan des capacités militaires, le général Fadavi a mis en avant les avancées technologiques iraniennes, citant notamment le drone Shahed-136 dont il a revendiqué la supériorité mondiale. Il a précisé que les adversaires avaient tenté de le reproduire, tout en reconnaissant qu’il s’agissait du drone le plus performant au monde.

Source: Avec PressTV