Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdelmalik al-Houthi, a confirmé « la poursuite des opérations de soutien au Yémen », annonçant » dix opérations de missiles et de drones, dont le ciblage de l’aéroport de Lod (Ben Gorion) cette semaine ».

Dans son discours de jeudi, Sayyed al-Houthi a déclaré que « le Yémen avait annoncé la quatrième phase, qui consiste à cibler les navires de toute entreprise traitant avec l’occupation israélienne et lui transportant des marchandises ».

Il a expliqué que « cette phase des opérations des forces armées yéménites est une étape nécessaire compte tenu de la situation dans la bande de Gaza ».

L’occupation trompe l’opinion publique

Sayyed al-Houthi a affirmé que « l’occupation israélienne trompe le monde et l’opinion internationale suite au tollé mondial suscité par la famine et les terribles injustices dans la bande de Gaza ».

Il a expliqué que « rien ne justifie le largage d’aide par voie aérienne car l’objectif est de tromper, l’aide alimentaire et humanitaire peut être acheminée par voie terrestre pour être distribuée dans la bande de Gaza ».

Sayyed al-Houthi a déclaré que « le seul obstacle à l’aide humanitaire à Gaza est l’occupation, qui empêche l’organisation de la distribution dans la bande de Gaza ».

Concernant l’aggravation de la catastrophe humanitaire, Sayyed Al-Houthi a décrit « les enfants de Gaza comme le principal symbole de l’injustice et de la tragédie des Palestiniens de Gaza », soulignant que « leurs terribles souffrances révèlent l’ampleur de l’abandon mondial et islamique ».

Appel à faire pression sur leurs gouvernements

Face au génocide et à la famine à Gaza, Sayyed Al-Houthi a noté : « En tant que nation musulmane, nous devons nous attaquer à notre problème cognitif. Les crimes sionistes ne cessent de croître car ils se heurtent à l’abandon et au manque de vision ».

Il a poursuivi : « Une nation de deux milliards de musulmans possède les capacités matérielles et morales nécessaires pour adopter des positions fortes, et certains sympathisants des Palestiniens sont surpris par la position des musulmans ».

Il a indiqué que « les peuples arabes peuvent faire pression sur leurs gouvernements et agir collectivement pour changer leur position, tandis que la stagnation des peuples arabes résulte d’une décision officielle ».

Il a expliqué que « la position populaire arabe est influencée par la position officielle, et l’inaction arabe a contribué à l’ampleur et au niveau de la tyrannie sioniste ».

Il a ajouté que « les 22 milliards de dollars fournis par Washington pour l’agression contre Gaza provenaient de milliers de milliards arabes, et que certains régimes arabes, dans le cadre de ce qu’ils appellent la normalisation, ont ouvert leur espace aérien et leurs aéroports à l’ennemi israélien ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « les pays voisins peuvent être significativement présents dans cette position, tant populairement qu’officiellement, et qu’ignorer et se dérober de leurs responsabilités n’innocente pas la nation ».

Sayyed Al-Houthi a cité l’exemple des universitaires yéménites, qui mènent « une activité importante et précieuse et nous espérons que tous les pays arabes et islamiques suivront ce modèle ».

Sayyed Al-Houthi a espéré que « les régimes arabes suivraient l’exemple du président colombien, qui a interdit l’exportation de charbon vers l’ennemi et interrompu les relations commerciales et économiques ».

Dans le même ordre d’idées, Sayyed Al-Houthi a estimé que « sans le rôle des moudjahidines en Palestine et au Liban, l’Égypte, la Jordanie et la Syrie seraient tombées sous contrôle israélien, et la tendance se serait poursuivie en Irak ». Il a souligné que « le mouvement jihadiste sincère et déterminé en Palestine et au Liban constitue un espoir pour la nation islamique ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que « des sources occidentales évoquent une coopération entre Israël et les régimes arabes en matière d’information et de renseignement ».

Concernant les positions européennes, Sayyed Al-Houthi a noté que « la Grande-Bretagne affirme son intention de reconnaître l’État palestinien, mais qu’elle fournit parallèlement des armes et divers types de soutien à Israël ».

Il a également expliqué que la France et l’Allemagne « apportent également toutes les formes de soutien à l’ennemi israélien, vendent des illusions aux Arabes et pratiquent une tromperie flagrante ».

Parallèlement, Sayyed Al-Houthi a estimé que « l’inscription de l’entité par les Pays-Bas sur la liste des pays menaçant leur sécurité nationale constituait une position avancée ».

« Israël » vaincu à Gaza

Sayyed Al-Houthi a affirmé que « l’entité israélienne n’a pas réussi à occuper Gaza et a été vaincu malgré l’utilisation de capacités importantes, estimées à environ quatre divisions militaires ou plus ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté : « Les responsables israéliens reconnaissent leur défaite après avoir été contraints de fermer le port d’Umm al-Rashrash ».

Syrie

Concernant la Syrie, Sayyed Al-Houthi a expliqué que « malgré les accords prévoyant des concessions, le sud de la Syrie demeure un théâtre d’opérations ouvert à l’occupation israélienne ».

Source: Médias