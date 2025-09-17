Dans un message télévisé, le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem s’est adressé aux blessés et mutilés du crime des bipeurs perpétré par Israël le 17 septembre 2024.

En ce jour que les Libanais ne sont pas prêts d’oublier, les explosions de ces bipeurs, dans les rues, les maisons, les commerces ou ailleurs ont fait 20 martyrs et plus de 3.000 blessés. Parmi ces derniers, beaucoup ont perdu leurs yeux, leurs mains ou des doigts de leurs mains.

300 d’entre eux ont perdu la vue, pour la plupart des jeunes, dont 11 femmes et 7 enfants.

Un an plus tard, jour pour jour, la plupart se sont rétablis et ont repris leur vie normale, tout en gardant les traces indélébiles de ce crime sans précédent que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est vanté d’avoir ordonné.

Ci-dessous, les idées principales du message de cheikh Qassem.

((Les blessés des bipeurs sont les pionniers de la clairvoyance, la clé de l’espoir et l’amour de la vie éternelle dans l’obéissance à Dieu Tout-Puissant.

Vous êtes la lumière à travers laquelle nous voyons la sécurité du chemin, et vous êtes la vie qui donne le véritable pouls pour continuer.

Vous, les blessés des bipeurs, vous êtes désormais les enseignants, les éducateurs et les guides du chemin, car vous avez donné et vous continuerez à donner.

Vous vous remettez de vos blessures et vous les surmontez, et c’est le plus important.

Vous avez affronté une épreuve d’une grande difficulté et vous l’avez surmontée.

Vous êtes en état d’alerte continue, vous êtes pleins d’espoir pour l’avenir et empruntez un chemin sûr.

Aujourd’hui, vous avancez grâce à votre clairvoyance, et cela est plus important que la vue, car la perspicacité guide l’intérieur vers l’extérieur.

L’ennemi voulait annihiler votre capacité et vous écarter du combat, et maintenant vous y êtes revenus avec une force et une énergie encore plus accrues.

Vous êtes les porteurs du message le plus parfait, celui de l’islam de Mohammad et sa sainte famille, sous la coupe de l’Imam Khomeiny et de l’Imam Khamenei.

Vous attendez avec impatience la bannière de l’Imam al-Mahdi (que Dieu hâte son retour). Vous êtes sur la voie des plus nobles et des plus grands martyrs, du Maître des Martyrs de la oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, des dirigeants martyrs et de tous les moudjahidines.

Vous êtes la plus grande résistance et une preuve éclatante pour les savants du monde entier.

Vous êtes les plus élevés. Sachez qu’Israël tombera car il représente l’occupation, l’oppression, les crimes et l’agression, que les résistants affronteront jusqu’à la libération, sur la voie de l’une des deux bonnes choses, le martyre ou la victoire et ce sera une victoire éternelle.))

Source: Al-Manar