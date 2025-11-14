L’armée d’occupation israélienne a annoncé, jeudi soir, avoir tué deux adolescents palestiniens, sous prétexte qu’ils tentaient de mener une opération au cocktail Molotov près de la colonie de Karmeï Tzour, construite sur des terres appartenant à la localité de Beit Ummar, au nord d’AlKhalil Hébron, en Cisjordanie occupée.

L’Autorité israélienne de radiodiffusion a rapporté que des soldats ont ouvert le feu sur les deux jeunes alors qu’ils s’approchaient de la colonie, les tuant sur le coup.

Par ailleurs, l’armée d’occupation israélienne a dit avoir démantelé une cellule du Hamas à Bethléem, l’accusant de planifier des opérations armées contre des cibles israéliennes en Cisjordanie.

Selon un communiqué de l’armée d’occupation, ses forces, en coopération avec le Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien) et la police israélienne, ont mené plus de 15 opérations militaires, aboutissant à l’arrestation d’une cinquantaine de militants palestiniens, dont d’anciens prisonniers, et à la saisie d’armes, notamment un fusil M16.

Des colons brulent des exemplaires du Coran

Parallèlement, des colons israéliens ont incendié la mosquée Hajjah Hamida, située entre Deir Istiya et Kafr Haris, au nord-ouest de Salfit, et y ont délibérément brûlé des exemplaires du Coran.

Hamas: cette agression révèle « l’étendue du racisme pratiqué par l’occupation »

Le Hamas a qualifié cet acte de « crime odieux et d’attaque flagrante contre les religions », affirmant dans un communiqué que cette agression révèle une fois de plus « l’étendue du sadisme et du racisme pratiqués par l’occupation contre notre peuple et ses lieux saints islamiques et chrétiens ».

Le communiqué ajoute que les violations répétées du territoire et des lieux saints sont perpétrées « sous l’égide directe du gouvernement d’occupation fasciste », considérant cela comme faisant partie des efforts de l’occupation pour imposer un fait accompli et modifier la nature des territoires palestiniens et les faits historiques.

Le Hamas a dans ce contexte appelé à une action internationale urgente pour mettre fin à ces « violations systématiques du droit international et des lois divines ».

La situation à AlQods n’est pas meilleure, des bulldozers israéliens ont démoli jeudi matin le parc municipal de Biddu, au nord-ouest de la ville sainte. Ce parc, d’une superficie d’environ cinq dounams, était le seul espace de loisirs pour les habitants des villages environnants et avait été créé il y a plus de vingt ans pour la communauté locale.

Par ailleurs, des colons ont poursuivi leurs incursions quotidiennes dans l’enceinte de la mosquée AlAqsa.

Le département islamique des Waqfs a recensé 267 colons ayant pénétré dans les cours de la mosquée sous la protection de la police israélienne, pour y effectuer des prières et des rituels talmudiques.

Cependant, la police israélienne a continué d’empêcher les fidèles palestiniens d’entrer dans la mosquée d’AlAqsa lors de ces incursions.

Ces événements surviennent dans un contexte d’escalade quotidienne des attaques de colons sous la protection de l’armée d’occupation israélienne, et de poursuite des incursions dans les villes et villages palestiniens de Cisjordanie et d’AlQods depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023.

Selon le ministère palestinien de la Santé, les agressions de l’occupation en Cisjordanie ont fait 1 071 martyrs et près de 10 000 blessés parmi les Palestiniens, ainsi que plus de 20 000 arrestations, dont 1 600 enfants, depuis le début de cette guerre.