Le président vénézuélien Nicolas Maduro a affirmé que son pays « défendra sa paix grâce à une unité nationale solide et indéfectible », soulignant « une forte union spirituelle et politique, ainsi qu’une intégration populaire, militaire et policière pour la défense intégrale de la patrie ».

Maduro a insisté sur le fait que l’indépendance de la République « repose sur un peuple capable, conscient et organisé », et a demandé : « Croyez-vous que ce peuple puisse être asservi par l’empire américain ? »

Et d’ajouter: « Voulez-vous redevenir esclaves ? Que celui qui le souhaite lève la main. Que celui qui souhaite devenir une colonie américaine lève la main. Personne. Que celui qui serait prêt à ramper et à s’humilier devant les Américains lève la main. Personne, jamais. »

Le Venezuela élève son niveau de préparation militaire

Maduro s’en est en outre pris à l’extrême droite, déclarant : « L’extrême droite est toujours folle, surtout la droite sioniste ».

Et d’ajouter : « Julio Borges, le commissaire aux affaires étrangères du chef de l’opposition de droite Juan Guaidó, est un assassin d’enfants et appelle à l’invasion et au bombardement du Venezuela. »