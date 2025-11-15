Le président iranien Massoud Pezeshkian et le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani se sont entretenus par téléphone vendredi, évoquant « le développement des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération régionale ».

Pezeshkian a qualifié les élections législatives irakiennes d’« accomplissement précieux et d’un facteur de renforcement de la crédibilité et de la grandeur du peuple irakien frère », exprimant « l’espoir que la période à venir verrait un développement plus étroit et plus approfondi des relations et de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines ».

De son côté, M. al-Sudani a affirmé « la poursuite constante du renforcement de la coopération bilatérale et régionale avec nos frères iraniens », soulignant « l’importance de développer les relations entre Bagdad et Téhéran d’une manière qui serve les intérêts des deux pays et de la région ».

