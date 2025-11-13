Le Premier ministre irakien sortant, Mohammad Chia al-Soudani, a revendiqué, mercredi soir, la victoire de sa coalition aux élections législatives.

Présentant cette victoire comme celle de tous les Irakiens, M. Soudani a déclaré dans un discours télévisé : « Nous vous félicitons pour la première place remportée par votre coalition aux élections législatives ».

La Haute Commission électorale indépendante d’Irak a annoncé les résultats préliminaires des élections législatives qui se sont tenues mardi et dimanche derniers pour élire les membres de la sixième session du Parlement irakien.

Lors d’une conférence de presse à Bagdad, la Commission a révélé que la coalition « Reconstruction et Développement », dirigée par le Premier ministre Mohammad Chia al-Soudani, était en tête dans huit gouvernorats clés: Bagdad, Najaf, Qadisiyah, Karbala, Mouthanna, Meysan, Dhi Qar et Babylone.

La Commission a assuré que le processus de recomptage et de tri manuel était parfaitement identique aux résultats électroniques.

Bagdad

Les membres de la Commission ont expliqué que la coalition « Reconstruction et Développement » est arrivé en tête à Bagdad devançait le parti « Progrès », dirigé par Mohammad al-Halbousi, arrivé en deuxième position.

La coalition « État de droit », dirigée par Nouri al-Maliki, arrive en troisième position à Bagdad, suivie de l’Alliance des forces nationales de l’État, menée par Ammar al-Hakim, puis du Mouvement Sadiqoun, de l’Alliance Azm, de l’Organisation Badr, de l’Alliance de la souveraineté et de la Coalition de la Fondation irakienne.

Les places restantes sont réparties entre de nouveaux mouvements.

Kurdistan

Dans la région du Kurdistan, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) a consolidé sa position traditionnelle dans les gouvernorats d’Erbil et de Dohouk, tandis que l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) a obtenu les meilleurs résultats à Souleimaniye, suivie du Courant national, du Mouvement de la nouvelle génération et de l’Union islamique du Kurdistan.

Sud de l’Irak

Dans le sud de l’Irak, les résultats ont clairement démontré la domination de la Coalition pour la Reconstruction et le Développement, arrivée en tête dans les gouvernorats de Bassora, Qadisiyah, Muthanna, Maysan, Dhi Qar et Karbala.

Ouest de l’Irak

Dans les provinces de l’ouest, le Parti du progrès, dirigé par Halbousi, a conservé sa première place à Anbar et à Salaheddine, devant la Coalition du PM Chia al-Soudani et l’Alliance Azm.

Les autres blocs, malgré leurs divergences, ont occupé des positions similaires, reflétant la nature de la compétition dans ces régions.

À Kirkouk, l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) a conservé sa première place, suivie du Parti du progrès, puis du Front turkmène et du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), confirmant ainsi l’équilibre multiethnique des pouvoirs dans la province.

Il convient de noter que ces élections importantes requièrent une importance vu qu’elles aboutissent à la formation d’un nouveau gouvernement. L’une de ses tâches les plus importantes est la nomination d’un nouveau Premier ministre, qui sera le candidat du bloc parlementaire majoritaire.

Voici la répartition des sièges selon les principales alliances électorales :

-Coalition pour la Reconstruction et le Développement (Mohammed Shia al-Soudani) : 46 sièges

-Coalition de l’État de droit (Nouri al-Maliki) : 30 sièges

-Parti du progrès (Mohammed al-Halbousi) : 28 sièges

-Bloc Sadiqoun (Cheikh Qais al-Khazali) : 28 sièges

-Bloc Badr (Hadi al-Amiri) : 21 sièges

-Forces nationales de l’État (Sayed Ammar al-Hakim) : 18 sièges

-Alliance Al-Azm (Mouthanna al-Samarrai) : 17 sièges

-Coalition de la Fondation Irak (Mohsen al-Mandalawi) : 8 sièges

-Ishraqat Kanun (Haidar Mohammad Kadhim al-Mutairi) : 8 sièges

-Mouvement des droits (Kataeb Hezbollah) : 6 sièges

-Alliance de la détermination (Asaad al-Eidani) : 6 sièges

-Conseil suprême islamique (Cheikh Hamam Hamoudi) : 4 sièges

La répartition des sièges parlementaires entre les différentes communautés est la suivante :

-Chiites (197 sièges)

-Sunnites (67 sièges)

-Kurdes (56 sièges)

-Minorités (9 sièges)