Des dizaines d’évènements ont été organisées dans tout le Liban ce mardi pour célébrer la Journée du Martyr commémorée chaque année le 11/11.

Dans la banlieue sud de Beyrouth, des couronnes de roses ont été déposées sur le mausolée du Maître des Martyrs de la Oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, sur la route de l’aéroport, sur celui du grand commandant djihadiste, Haj Imad Moughniyeh, à Ghobeiri et sur le monument du martyr Ahmed Qassir à Haret Hreik. Ahmad Qassir est l’auteur de la premier opération martyre de la Résistance islamique. Réalisée le 11 novembre 1982, 5 mois après l’invasion israélienne du Liban, elle a détruit au moyen d’une voiture piégée le siège du gouverneur militaire israélien à Tyr, et tué plus de 100 militaires israéliens.

Le slogan de cette commémoration a été emprunté à une célèbre parole de sayyed Nasrallah : « En s’élevant en martyrs nous triomphons » .

Les familles des martyrs de différentes guerres contre l’entité sioniste ont été honorées dans des cérémonies organisées en leur honneur.

Des meetings ont été organisées dans diverses régions libanaises au cours desquels des orateurs ont pris la parole.

Hermel

Hermel

Hermel

Mausolée de Sayeda Khawla à Baalbak

Salle Sayed al-Chouhada dans la banlieue-sud de Beyrouth



Nabatiyé

Au Mont-Liban

Khaldé au sud de Beyrouth

Hay Madi dans la banlieue-sud de Beyrouth

Dans d’autres régions, ce sont les tombeaux des martyrs qui sont devenus la destination des gens pour y déposer des gerbes de fleurs.

Békaa

Dans certains villages au sud du Liban des arbres fruitiers ont été plantés.

Joune

Source: Divers