Dans ces visages, tout est présent. Dans chaque parole, chaque geste, même un sourire, une émotion née de l’amour ou du désir, ils témoignent de leur pleine vie. Ils ne sont pas seulement « vivants auprès de leur Seigneur », comme l’affirme le verset de la sourate Al Imran, mais pleinement vivants dans chaque aspect de cette vie qui, sans la beauté de leurs visages, ne serait pas la vie elle-même. C’est leur influence qui ouvre la voie à la perfection et à la justice tant attendue ; ils sont ainsi le pouls de la vie et ses créateurs.

A l’occasion de la journée du Martyr du Hezbollah le 11 novembre, le Média de guerre de la Résistance a diffusé une vidéo rendant hommage aux martyrs de la Résistance tombés lors de la guerre israélienne contre le Liban lancée le 23 septembre 2024. Il s’agit des scènes spontanées lors de la lecture de leurs testaments.