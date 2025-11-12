Le FBI dispose d’une unité dédiée au crime organisé basée en Israël, désignée par l’acronyme IBOCS (Israeli Based Organized Crime Syndicates – Syndicats du crime organisé basés en Israël). Cette information a été révélée par une enquête publiée dans le magazine The American Conservative et menée par le journaliste Daniel Boguslaw, qui s’appuie sur des documents internes et des témoignages d’anciens agents.

Des documents confidentiels du FBI et des dossiers judiciaires mettent en lumière un vaste réseau de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de trafic de drogue opéré aux États-Unis par des citoyens israéliens liés à de puissantes organisations criminelles israéliennes.

Malgré des années d’investigations en cours, le Bureau d’enquête a toujours évité de divulguer les ressources déployées et les résultats obtenus : en 25 ans, très peu de poursuites ont été engagées et aucune communication officielle n’a jamais reconnu l’existence de ces mafias transnationales. Un ancien agent fédéral cité dans l’article explique : « Il existe un programme IBOCS officiel. Lorsque le profil du suspect devient complexe, un lien avec des institutions israéliennes est présumé ; à ce stade, le dossier est transmis à la Division de la sécurité nationale ». Un deuxième ancien agent ajoute : « Les accusations restent des cas individuels. Présenter un « réseau israélien » n’a jamais été populaire».

Enquêtes du FBI

En 2020, le FBI, dans un rapport divulgué par « Blue Leaks » et archivé par DDoSecrets, a mis en cause le clan IBOCS pour le détournement de millions de dollars du Programme de protection des salaires (PPP), le plan de relance économique mis en place face à la crise de la COVID-19. Actif au Nevada et en Floride, ce clan falsifie des états financiers et des déclarations de revenus depuis 2015 afin de dissimuler du blanchiment d’argent et de réduire ses impôts. Il utilise des sociétés écrans et des sociétés de façade pour obtenir des prêts fédéraux en quelques clics.

Mais les activités de cette organisation criminelle ne s’arrêtent pas là : elle se livre également à des activités frauduleuses en utilisant des fonds destinés aux victimes de catastrophes naturelles, gère des tripots clandestins, extorque des hommes d’affaires, se livre au trafic de drogue et blanchit de l’argent sale dans plusieurs villes américaines, dont Las Vegas, Los Angeles, Miami et New York. Cette organisation est si répandue qu’elle utilise les fonds publics pour alimenter sa propre guerre privée.

Au cœur de Manhattan, le tribunal fédéral du district sud de New York a récemment condamné celui qu’on appelle le banquier caché d’IBOCS, le syndicat du crime organisé basé en Israël déjà connu du FBI pour avoir inondé les États-Unis d’ecstasy pure à 91%.

Entre 2019 et 2024, cet homme a blanchi 28 millions de dollars via des sociétés écrans, des cryptomonnaies et des comptes aux îles Caïmans, tandis que ses « mules » atterrissaient à JFK avec des valises remplies de pilules orange. Outre le blanchiment d’argent, il avait accès aux laboratoires néerlandais et aux numéros de téléphone de videurs à Brooklyn : une ligne directe entre les raves de Tel-Aviv et les clubs de Williamsburg. Pour ces faits, le juge l’a condamné à 188 mois de prison, cinq ans de mise à l’épreuve, la confiscation de villas en Floride, de montres Rolex et de portefeuilles numériques, ainsi qu’à une amende de 2,5 millions de dollars.

En 2016, le chef du crime organisé Moshe Matsri, connu sous le nom de « Moshe le Religieux» et lieutenant de la puissante famille Abergil, a été condamné à 384 mois (32 ans) de prison fédérale par le juge Terry J. Hatter Jr. à la suite d’un procès qui a démantelé l’un des réseaux de trafic de cocaïne et de blanchiment d’argent les plus sophistiqués d’Israël, des États-Unis, d’Amérique latine et d’Europe.

L’organisation Abergil

En 2022, Yitzhak Abergil, chef de l’un des six plus importants cartels israéliens et figurant parmi les 40 plus gros importateurs d’ecstasy aux États-Unis, a été condamné à trois peines de prison à perpétuité consécutives pour le triple meurtre de civils, perpétré lors d’un attentat à la bombe rue Yehuda Ha-Levi en 2003 : une tentative d’attentat manquée contre son rival Ze’ev Rosenstein, qui a coûté la vie à trois innocents. L’organisation d’Abergil gérait des casinos, se livrait au blanchiment d’argent, à l’extorsion et au trafic de drogue entre Jérusalem et Los Angeles. Extradé aux États-Unis en 2011 pour meurtre et trafic de drogue, Abergil y a purgé sa peine avant de retourner en Israël.

Source : Stratpol