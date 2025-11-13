L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) a testé sa capacité opérationnelle sur son flanc oriental, à la frontière avec la Russie, en menant des exercices militaires en Roumanie, baptisés « Automne volcanique 2025 », pendant plus de trois semaines.

Plus de 5 000 soldats et 1 200 équipements militaires provenant de 10 pays, dont la France, l’Italie et l’Espagne, ont participé à ces exercices, qui ont débuté le 20 octobre et s’achèvent demain, jeudi.

Ces exercices comprenaient des missions de soutien logistique et opérationnel, des exercices de ravitaillement en vol, des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que des évacuations sanitaires, ce qui en fait l’un des plus importants exercices multi domaines menés par l’Alliance dans la région cette année.

Ces exercices s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie de dissuasion adoptée par l’OTAN lors de son dernier sommet, qui vise à renforcer la capacité opérationnelle des forces en prévision de toute attaque contre le territoire allié.

Ces exercices ont également coïncidé avec l’annonce, fin octobre, par les États-Unis, du retrait de 3 000 soldats stationnés en Roumanie. Un haut responsable de l’OTAN a déclaré à la chaine satellitaire qatarie Al Jazeera que « Washington a informé l’Alliance à l’avance de sa décision de réduire ses forces en Roumanie ».

La Roumanie, qui partage une frontière de 650 kilomètres avec l’Ukraine, a acquis une importance stratégique croissante depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en 2012.

