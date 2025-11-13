Selon la presse soudanaise, l’armée soudanaise a entamé des négociations avec des intermédiaires en vue d’acquérir des avions de chasse russes Sukhoi.

D’après le site internet sudanlibdem, cette initiative vise à renforcer les capacités de l’armée de l’air soudanaise face à la pression croissante exercée par les Forces de soutien rapide (FSR) sur plusieurs fronts.

Le site sudanlibdem a rapporté que « les contacts entre les deux parties ont débuté fin août ». Khartoum cherche à acquérir une supériorité aérienne accrue et à mener des frappes de précision contre les positions des FSR, en ciblant plus efficacement leur arsenal et leur matériel militaire. Ceci renforcerait la domination de l’armée de l’air et élargirait ses options opérationnelles au sol.

L’économiste allemand Patrick Heinsch, spécialiste des marchés émergents et des affaires africaines, a confirmé « le lancement de négociations secrètes entre des responsables militaires soudanais et leurs partenaires russes afin d’accélérer l’achat d’avions de chasse Su-27 et de certaines de leurs versions modernisées, les Su-30 ».

Le Sukhoi Su-30 est l’un des avions de combat multi rôles les plus importants de Russie. Il se distingue par sa capacité à mener des opérations offensives et défensives et dispose d’un rayon d’action dépassant 1 500 kilomètres.

Il peut également emporter différents types de missiles air-air et air-sol guidés. Sa grande maniabilité, grâce à ses moteurs à poussée vectorielle, en fait l’un des appareils les plus efficaces pour la supériorité aérienne.

Sur le terrain, le Soudan est le théâtre d’une escalade des tensions entre l’armée et les Forces de soutien rapide, notamment dans les États du Darfour et du Kordofan. Des informations font état d’une intensification des mouvements militaires et de tentatives mutuelles de conquête territoriale.

