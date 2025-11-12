Le journal hébreu Yediot Ahronoth a révélé que les États-Unis prévoient d’établir une base militaire massive, d’une valeur de 500 millions de dollars, près de la frontière de Gaza « pour soutenir le cessez-le-feu » qui est entré en vigueur le 10 octobre dernier.

Citant des responsables israéliens, le journal indique que la base pourrait accueillir des milliers de soldats, soulignant que la construction de cette base reflète un engagement accru des États-Unis à Gaza et, plus généralement, dans le conflit israélo-palestinien.

Les sources ont précisé que cette installation militaire pourrait être utilisée par la « Force de Stabilisation Internationale » qui devrait être formée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et déployée à Gaza.

Selon les mêmes sources, des responsables américains ont discuté du plan avec le gouvernement et l’armée israéliens au cours des dernières semaines.

Le journal a noté que la présence militaire américaine reste limitée jusqu’à présent, expliquant que cette base – si elle est construite – serait la première installation militaire américaine à grande échelle dans les territoires occupés.

Le Premier ministre de l’occupation israélienne, Benyamin Netanyahu, avait rencontré Jared Kushner, conseiller et gendre du président américain Donald Trump, pour discuter de la mise en œuvre du plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Il a discuté avec Kushner de la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza parrainé par les États-Unis, dans un contexte de craintes que les violations israéliennes ne fassent échouer les phases ultérieures de l’accord.

Source: Média