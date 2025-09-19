Enièmes agressions israéliennes contre le sud du Liban dans cet après-midi de ce jeudi. Mais cette fois-ci, et pour la première fois depuis la veille de la fête de l’Aïd al-Adha, un avertissement d’évacuation des habitants avait été émis par l’armée d’occupation.

« Israël va bientôt attaquer les infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du Liban », a déclaré dans un communiqué son porte-parole arabophone Avichay Adraee. Arguant que l’attaque est « une riposte a des tentatives interdites de reprendre ses activités dans la région ».

Publiant les cartes de quatre bâtiments situés dans trois villages du sud du Liban, il a appelé leurs habitants et ceux des bâtiments voisins à les évacuer « immédiatement » et à se tenir à « au moins 500 mètres de distance ». Adraee a ajouté : « Rester dans ces bâtiments vous met en danger. »

Selon le correspondant d’al-Manar, ce sont des bâtiments résidentiels qui ont été frappés dans les localités de Mays al-Jabal, Kfar Tibnite et Debbine.

Dans la soirée, il a rendu compte de raids aériens sur les localités d’al-Chahabiya, et Bourj Qalaway. Ils ont été perpétrés sans avertissement au préalable.

A noter que certaines des localités qui ont été frappées dont Kfar Tibnite se trouvent au nord du Litani et non à son sud.

Quant à la localité de Mays al-Jabal, elle est limitrophe de la Palestine occupée, et se trouve sous le contrôle de l’armée qui a depuis longtemps démantelé les sites militaires. Elle est surtout bien surveillée par les positions militaires israéliennes la surplombant.

Depuis le cessez-le-feu, elle fait l’objet d’incursions et de raids réguliers dans l’objectif manifeste est d’en expulser ses habitants.

Sa municipalité a indiqué que deux maisons y ont été détruites dans les raids de jeudi et un ouvrier a été blessé. Des dizaines de familles l’ont fui pour quelques heures, a-t-elle souligné dans un communiqué.

« Ces violations quotidiennes et ces attaques répétées, dont la dernière en date ayant eu lieu aujourd’hui, ne nous empêcheront pas de poursuivre nos efforts pour soutenir les habitants de notre ville, Mays al-Jabal, et ses honorables fils, car ce sont véritablement des gens de fermeté, de fierté et de dignité », a-t-elle insisté.

Attaques depuis le matin

Dans la matinée de ce jeudi, le correspondant d’Al-Manar avait rapporté qu’un drone israélien a tiré deux missiles sur la ville de Chebaa, sans faire de victimes et un drone de reconnaissance israélien a jeté deux bombes sur la zone de Khallet al-Mahafer, au sud de la localité d’Odaisseh.

Il a également constaté le vol d’un drone ennemi dans le ciel de la Bekaa occidentale.

Plus tôt, il avait rapporté qu’une position d’artillerie ennemie située à al-Raheb, à la périphérie de la ville d’Aïta al-Chaab, a tiré plusieurs obus de mortier sur Wadi Mazlam, à la périphérie de la ville de Ramyeh, dans le sud du pays.

Attaques de mercredi : deux martyrs

Mercredi soir, des avions de combat israéliens avaient attaqué une voiture dans le quartier d’al-Asra, dans la ville de Baalbek, à l’est du Liban, causant la mort de deux personnes.

L’armée d’occupation avait auparavant bombardé une maison résidentielle dans la périphérie de la localité limitrophe de Aïta al-Chaab, ratissé aux tirs de mitrailleuses en direction de Markaba et de Kfar Chouba, et tiré des bombes lumineuses entre Mays al-Jabal et Houla, et entre Kfar Kila et Deir Mimas.

Pour gâcher les célébrations

Ces attaques interviennent alors que le Hezbollah a lancé un programme d’activités pour célébrer les martyrs et les blessés et mutilés des agressions israéliennes du mois de septembre de l’an dernier. A commencer par les blessés des bipeurs, l’assassinat des membres du commandement de l’Unité al-Radwan, l’assassinat du secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah, puis de son successeur sayed Hachem Safieddine.

Adraee avait réagi sur X aux activités de la commémoration mercredi des rescapés du crime des bipeurs, qui ont été baptisées « Nous sommes guéris », estimant que « malgré les tentatives du Hezbollah de transformer la défaite en victoire, … les images, les événements et les développements ultérieurs resteront le meilleur témoignage d’une vérité simple : le Hezbollah, par des décisions égoïstes, a entraîné le Liban dans une guerre de soutien contre Daech le meurtrier et le violeur, affilié au Hamas, bouleversant ainsi la situation.

Les évènements de ce jeudi semblent vouloir gâcher ces festivités qui devraient se poursuivre jusqu’au 27 septembre. ce qui explique l’avertissement qui a été émis avant les raids de cet après-midi.

Fadlallah: Une preuve supplémentaire

Assurant que ces attaques ne pousseront pas les Libanais à quitter leur terre, le député du Hezbollah Hassan Fadlallah a déclaré qu’elles apportent « une preuve supplémentaire de l’absence de garanties internationales ou diplomatiques pour dissuader le terrorisme israélien ».

« S’appuyer sur les appels officiels des sponsors de l’accord de cessez-le-feu est comme un cri dans une vallée profonde », a-t-il déploré, appelant « l’État libanais à adopter un choix national ferme et à reconsidérer les paris de certaines parties internes, qui n’ont rien donné d’autre au Liban que de nouveaux diktats extérieurs, tandis que le renoncement à ses atouts de force n’a fait que conduire à la persistance de l’occupation dans son agression ».

Armée libanaise: 4500 violations depuis le cessez-le-feu

Le commandement de l’armée libanaise a déploré cette agression israélienne de jeudi, rappelant que les violations israéliennes ont atteint les 4500 depuis le cessez-le-feu en novembre 2025.

Selon lui, ce sont ces violations qui entravent le déploiement de l’armée au sud et torpille son plan qui devrait être exécuté à commencer par le sud du Litani.

Aoun: Le silence des Etats parrains illustre leur échec

Le chef de l’Etat Joseph Aoun a lui aussi déploré les attaques israéliennes contre le Liban. « L’entité israélienne ne respecte pas le travail du mécanisme ni aucun des pays parrainant l’accord de cessation des hostilités, et ses frappes aériennes constituent une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il a souligné que « le silence des États parrains du cessez-le-feu » à savoir les USA et la France « illustre un échec dangereux qui encourage la poursuite de ces attaques ». Il a insisté sur le fait que le mécanisme de surveillance de la trêve que ces Etats sont censés superviser « devrait servir toutes les parties et non servir à dissimuler les violations commises par l’occupation ».

Et le président Aoun de conclure : « Il est temps de mettre fin immédiatement à ces violations flagrantes de la souveraineté du Liban. »

Source: Divers