Dans une décision sans précédent, « Israël » a annoncé un changement radical de sa politique de sécurité à sa frontière sud avec l’Égypte. Le ministre de la Guerre, Israel Katz, a déclaré la guerre au trafic de drones à travers la frontière égyptienne.

Selon un communiqué du ministère de la Guerre, M. Katz a ordonné aux Forces de défense israéliennes (FDI) de transformer la zone frontalière avec l’Égypte en « zone militaire fermée » et de modifier leurs règles d’engagement afin de permettre aux forces de sécurité d’interpeller toute personne non autorisée y pénétrant, qu’il s’agisse d’un trafiquant ou d’un opérateur de drone.

Le journal Maariv a révélé que « le Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien) allait requalifier le trafic d’armes par drones depuis la frontière égyptienne en « menace terroriste », et non plus seulement en activité criminelle. Cette décision confère aux services de sécurité des pouvoirs élargis pour utiliser des outils antiterroristes afin de lutter contre ce phénomène.

Cette décision fait suite à une dangereuse recrudescence des opérations d’infiltration. Des rapports indiquent qu’environ 900 drones ont réussi à infiltrer le territoire israélien ces trois derniers mois – contre 464 durant la même période en 2024 – transportant de la drogue, des fusils Kalachnikov, des grenades à main et des munitions. Ce changement significatif laisse supposer l’implication d’une organisation criminelle sophistiquée, potentiellement liée à des entités hostiles.

Par ailleurs, le chef d’état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, a convoqué mercredi soir une réunion de sécurité extraordinaire, en présence de :

Le directeur des opérations

Le chef d’état-major adjoint

Le commandant du commandement Sud

Des représentants du Shin Bet et de la police. Selon un article d’i24NEWS, la réunion a porté sur la menace que représentent les drones le long de la frontière, et plus particulièrement dans le secteur ouest, dans le cadre d’une revue stratégique globale visant à élaborer une approche unifiée pour la contrer.

Le lieutenant-général Zamir a souligné que cette menace « n’est plus seulement une affaire criminelle, mais une grave menace pour la sécurité, de nature hostile », insistant sur la nécessité de développer de nouvelles capacités technologiques et opérationnelles pour y faire face.

Plusieurs décisions cruciales ont été prises lors de la réunion, notamment :

La création d’une unité opérationnelle conjointe entre l’armée, le Shin Bet (service de sécurité intérieure israélien) et la police, chargée de la surveillance des drones et des trafiquants, ainsi que de la lutte contre les menaces sur le territoire israélien. La mise en place d’une équipe de coordination opérationnelle permanente et dédiée, axée sur les opérations nocturnes, les environnements difficiles et la coopération avec les forces de sécurité régionales. L’allocation de ressources à long terme pour le développement de technologies de défense, telles que le brouillage, l’interception et les systèmes intelligents d’identification des drones. Le renforcement des efforts de renseignement et de surveillance le long de la frontière.

Cette escalade fait suite à des désaccords internes entre l’armée et la police concernant la répartition des responsabilités. Des rapports antérieurs (de Mako et Yediot Aharonot) indiquaient que le manque de coordination a engendré un « vide sécuritaire » exploité par les trafiquants.

Les autorités israéliennes ont qualifié le phénomène de « crise nationale », soulignant que les armes de contrebande ne sont plus stockées à la frontière mais parviennent désormais au cœur des villes israéliennes, où elles sont testées à munitions réelles avant d’être vendues au marché noir.

Cette situation représente un développement sécuritaire sans précédent, la frontière égypto-israélienne ayant connu une forte escalade des tensions suite à une recrudescence des opérations de contrebande d’armes effectuées par drones depuis le Sinaï vers « Israël ».

Face aux craintes que cette frontière ne devienne une voie de passage pour des armes visant « Israël », les responsables militaires et sécuritaires ont annoncé une série de mesures exceptionnelles pour contenir cette menace croissante.

Source: Avec RT