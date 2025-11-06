Dans une lettre ouverte adressée au chef d’Etat Joseph Aoun, au chef du parlement Nabih Berri et au chef du gouvernement Nawaf Salam, ainsi qu’au peuple libanais, le Hezbollah a rejeté les négociations avec ‘Israël’. « Les négociations politiques avec l’ennemi ne servent aucun intérêt national et comportent des risques existentiels qui menacent l’entité libanaise et sa souveraineté », a-t-il affirmé.

Voici les principaux points de cette lettre :

« Nous présentons notre vision et la position nationale requise à laquelle nous adhérons et que nous considérons comme le moyen efficace de préserver les intérêts du Liban à ce stade.

La question du monopole des armes ne doit pas être abordée en réponse à une demande étrangère ou à un chantage israélien, mais bien dans un cadre national

Nous réitérons notre droit légitime de résister à l’occupation et à l’agression, et de soutenir notre armée et notre peuple pour protéger la souveraineté de notre pays.

La légitime défense ne saurait se substituer aux décisions de paix ou de guerre ; nous exerçons simplement notre droit de nous défendre contre un ennemi qui impose la guerre à notre pays.

Nous insistons sur le fait que la situation actuelle exige une action concertée pour mettre fin aux violations, à l’agression et aux transgressions sionistes contre notre pays.

Nous apprécions profondément la patience de notre peuple résilient et inébranlable qui endure à nos côtés l’injustice et l’agression, dans l’espoir de préserver la souveraineté et la dignité nationales

Nous nous engageons auprès de notre peuple à défendre notre terre avec honneur, dignité et vérité, et à réaliser les espoirs de nos générations futures.

Le Liban est censé oeuvrer à stopper l’agression sioniste, et non à se laisser entraîner dans des négociations politiques avec l’ennemi.

S’impliquer et tomber dans les pièges de ces négociations ne ferait que renforcer la position de l’ennemi sioniste.

Les négociations politiques avec l’ennemi ne servent aucun intérêt national et comportent des risques existentiels qui menacent l’entité libanaise et sa souveraineté.

Il ne saurait y avoir de manœuvres ni de compromis avec cet ennemi brutal, soutenu par le tyran américain.

Voici ci-dessous la lettre intégrale :

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.

Lettre ouverte du Hezbollah :

À Son Excellence le Président de la République libanaise, le Général Joseph Aoun,

À Son Excellence le Président du Parlement libanais, Monsieur Nabih Berri,

À Son Excellence le Premier ministre du Liban, Monsieur Nawaf Salam,

Au peuple libanais,

Salutations,

Fidèle à son engagement en faveur de la compréhension nationale, de la protection de la souveraineté et du maintien de la sécurité et de la stabilité au Liban, et afin de contribuer au renforcement et au soutien de la position libanaise unie face à l’agression sioniste et à ses violations répétées du cessez-le-feu issu des efforts de l’envoyé américain, Mr.Hochstein, à la suite de négociations indirectes entre l’État libanais et l’entité sioniste, et afin de contrecarrer toute tentative d’entraîner l’État libanais dans de nouvelles négociations servant uniquement les intérêts de l’ennemi sioniste et des forces de domination hostiles à la vérité et à la justice.

Excellences , nous vous faisons part, et par votre intermédiaire à tout le peuple libanais, de notre vision de la situation et de la position nationale requise, à laquelle nous sommes pleinement engagés et que nous considérons comme la voie la plus viable pour préserver les intérêts du Liban en cette période critique pour notre région et le monde..

La déclaration de cessez-le-feu du 27 novembre 2024, conclue pour mettre fin à l’agression sioniste contre le Liban, constitue, selon les parties à l’accord individuellement et collectivement, un mécanisme de mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies de 2006.

Cette résolution définit la zone d’opérations comme étant exclusivement située au sud du fleuve Litani, au Liban, et son contenu et son texte stipulent la démilitarisation de cette zone et le retrait de l’ennemi israélien au-delà de la Ligne bleue établie.

La déclaration, qui indique dans son préambule que ses dispositions constituent des mesures de mise en œuvre de la résolution 1701, stipule dans son premier article ce qui suit :

– Israël et le Liban mettront en œuvre une cessation des hostilités effective à 4 h 00 le mercredi 27 novembre 2024, conformément aux engagements détaillés ci-dessous.

La deuxième clause de la déclaration stipulait ce qui suit :

– À compter du mercredi 27 novembre 2024 à 4 h 00, le gouvernement libanais empêchera le Hezbollah et tous les autres groupes armés présents sur le territoire libanais de mener des opérations contre Israël, et Israël s’engage à ne mener aucune opération militaire offensive contre le territoire libanais, y compris contre des cibles civiles, militaires ou autres cibles étatiques, par voie terrestre, aérienne ou maritime. Les clauses se poursuivaient jusqu’à la clause numéro 13.

Bien que les faits aient confirmé l’engagement strict et implicite du Liban et du Hezbollah à respecter la déclaration de cessez-le-feu depuis sa publication jusqu’à ce jour, l’ennemi sioniste a continué de violer cette déclaration par voie terrestre, maritime et aérienne, et continue de le faire à ce jour, ignorant tous les appels à cesser ces pratiques hostiles.

De plus, en réponse à ces appels, l’ennemi a eu recours au chantage envers le Liban, imposant des conditions et des exigences pour éviter la cessation des hostilités.

Ceci témoigne de sa volonté de mener à bien son projet d’assujettissement du Liban, d’humiliation de son État, de son peuple et de son armée, et de l’entraîner dans un accord politique qui obtiendrait la reconnaissance par les Libanais des intérêts de l’ennemi dans notre pays et dans la région, ainsi que la reconnaissance de la légitimité de son occupation par la force des terres d’autrui en Palestine.

Bien que la décision hâtive du gouvernement concernant le monopole des armes ait été présentée par certains à l’ennemi et à ses soutiens comme un geste de bonne volonté libanaise, l’ennemi a exploité cette erreur gouvernementale pour imposer le désarmement de la résistance dans tout le Liban comme condition à la cessation des hostilités. Cette condition n’était pas stipulée dans la déclaration de cessez-le-feu et ne peut être ni acceptée ni imposée.

La question du monopole des armes ne doit pas être abordée en réponse à des exigences étrangères ou à un chantage israélien, mais bien dans un cadre national qui inclut un consensus sur une stratégie globale de sécurité, de défense et de protection de la souveraineté nationale.

Que tous les Libanais sachent que l’ennemi israélien ne cible pas seulement le Hezbollah, mais le Liban dans son ensemble.

Son objectif est de priver le Liban de toute capacité de rejeter les exigences exorbitantes de l’entité sioniste et de le contraindre à se soumettre à sa politique et à ses intérêts au Liban et dans la région.

Cela exige une position nationale unie et digne, qui impose le respect de notre pays et de notre peuple et protège la souveraineté et la dignité du Liban.

Quant à se laisser entraîner dans les pièges de négociations envisagées, cela ne ferait que renforcer l’ennemi israélien, qui prend toujours sans remplir ses obligations et ne donne rien en retour.

Face à cet ennemi brutal, soutenu par le tyran américain, aucune manœuvre ni aucun compromis n’est envisageable.

Le Liban doit se concentrer actuellement sur la cessation de l’agression, conformément à la déclaration de cessez-le-feu, et sur la pression exercée sur l’ennemi sioniste pour qu’il la respecte. Cela ne sert aucun intérêt national et représente un risque existentiel qui menace l’entité libanaise et sa souveraineté.

En conclusion, en tant que partie fondatrice du Liban, patrie que nous avons choisie pour tous ses fils et ses filles, nous affirmons notre droit légitime de résister à l’occupation et à l’agression et de nous tenir aux côtés de notre armée et de notre peuple pour protéger la souveraineté de notre pays.

La légitime défense ne relève ni de la paix ni de la guerre ; nous exerçons notre droit de nous défendre contre un ennemi qui nous impose la guerre, ne cesse ses agressions et cherche à asservir notre État.

Forts de cette conviction, nous abordons la situation actuelle, soulignant que le moment est venu d’unir nos efforts pour mettre fin aux violations, à l’agression et aux transgressions sionistes contre notre pays et pour contrer les menaces sécuritaires et existentielles qui pèsent sur lui.

Nous saluons la patience de notre peuple résilient et inébranlable, qui endure avec nous l’injustice et l’agression, dans l’espoir de préserver la souveraineté et la dignité nationales.

Nous nous engageons auprès de lui à défendre avec honneur, dignité et droiture notre terre et notre peuple, et à réaliser les espoirs de nos générations et de leur avenir.

Service de presse du Hezbollah

Jeudi 6 novembre 2025