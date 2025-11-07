Le député Hassan Ezzeddine, membre du bloc Loyauté à la Résistance au Parlement libanais, a affirmé que « l’ennemi israélien a ciblé des habitations civiles lors des frappes aériennes menées ce jeudi dans le sud du Liban ».

Dans un entretien accordé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, M. Ezzeddine a souligné que « ce sont les États-Unis qui élaborent les scénarios et les plans mis en œuvre par l’entité sioniste ».

Ezzeddine a estimé que « cette escalade majeure met l’État libanais, la présidence et le gouvernement collectivement au-delà de leurs responsabilités, et a appelé à l’unité du Liban et à l’adoption d’une position courageuse et ferme, ainsi que de solutions dissuasives pour l’ennemi ».

Il a ajouté que « les frappes israéliennes ne font aucune distinction entre les Libanais, car elles visent l’ensemble du Liban et ses capacités dans le cadre d’un projet expansionniste ». Il a noté que « le Liban a le droit absolu de défendre son peuple, sa patrie et sa souveraineté, un droit qui ne requiert l’autorisation de personne ».

Plus tôt dans la journée, l’armée d’occupation israélienne a lancé une série de raids contre les villages de Taybeh, Aita al-Jabal, Tayr Dibba, Zawtar al-Sharqiya et Kfardounin. Auparavant, elle avait ciblé la ville de Tura, où une personne a été tuée et trois autres blessées, ainsi que les abords de la ville d’Abbasiya.

Par ailleurs, ce soir l’armée d’occupation israélienne a tiré des rafales de mitrailleuse depuis le poste militaire de Misgav Am en direction des villes libanaises voisines.

Source: Médias