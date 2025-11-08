L’Iran a catégoriquement rejeté les allégations des États-Unis et d’Israël selon lesquelles la République islamique aurait planifié l’assassinat de l’ambassadrice d’Israël au Mexique, qualifiant ces accusations de « gros mensonge ».

Dans un poste sur X le vendredi 7 novembre, l’ambassade d’Iran au Mexique a dénoncé ces allégations qu’il considère comme une tentative de porter atteinte aux relations amicales entre les deux pays.

« L’accusation concernant une prétendue tentative d’assassinat de l’ambassadrice du régime israélien au Mexique par l’Iran est une invention médiatique, un mensonge éhonté, dont l’objectif est de nuire aux relations amicales et historiques entre les deux pays |le Mexique et l’Iran, NDLR], ce que nous rejetons catégoriquement », a déclaré l’ambassade d’Iran au Mexique sur X.

Le régime israélien a prétendu que les autorités mexicaines étaient intervenues pour déjouer la prétendue tentative d’assassinat de son ambassadrice Einat Kranz Neiger.

« L’Iran et le Mexique partagent des intérêts identiques. La sécurité et la réputation du Mexique sont aussi celles de l’Iran. Nous ne trahirons jamais la confiance que le gouvernement mexicain a placée en nous », a souligné l’ambassade iranienne.

« Ce n’est pas la première fois qu’ils tentent de porter atteinte aux relations de l’Iran avec d’autres pays par le biais de fausses informations », a ajouté l’ambassade.

De leur côté, les ministères des Affaires étrangères et de la Sécurité de ce pays d’Amérique latine ont, dans un communiqué, démenti l’existence d’un tel complot.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères « réitère sa volonté de maintenir une communication fluide avec toutes les représentations diplomatiques accréditées dans notre pays ».

Le ministère de la Sécurité réaffirme également « sa collaboration respectueuse et coordonnée, toujours dans le respect de la souveraineté nationale, avec tous les services de sécurité qui en font la demande ».

Source: Avec PressTV