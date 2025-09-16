Le responsable des activités médiatiques du Hezbollah, Cheikh Ali Daher, a tenu ce mardi une conférence de presse au cours de laquelle il a donné le coup d’envoi aux activités commémorant le premier anniversaire du martyre des deux secrétaires généraux du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah et Sayed Hachem Safieddine et des autres martyrs.

M.Daher a expliqué que le slogan sera le même que celui de la journée solennelle des funérailles : « Nous sommes fidèles à l’alliance.»

Il a indiqué qu’un programme complet d’événements et d’activités débutera le 25 septembre et se poursuivra jusqu’au 12 octobre.

M.Daher a expliqué que le 25 septembre, le rocher de Raouché à Beyrouth sera illuminé par les images des deux martyrs de 17 h00 à 19 h00, et que des activités maritimes seront organisées.

Concernant le 27 septembre, il a annoncé qu’une cérémonie officielle se tiendra simultanément entre les sanctuaires des trois secrétaires généraux, avec notamment un discours du secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem.

Parmi les activités annoncées par Daher, figurent :

Une veillée populaire dans tout le Liban, coïncidant avec une série de rassemblements commémorant le départ du maître des Martyrs de la Nation à 18h21;

Des soirées coraniques aux sanctuaires sacrés de Sayed Nasrallah à Beyrouth, Sayed Safieddine au sud et Sayed Abbas Moussaoui dans la Békaa, avec la participation d’un groupe de récitants internationaux.