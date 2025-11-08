Sanaa a révélé avoir un démantelé un réseau d’espionnage opérant au sein d’une salle d’opérations conjointe regroupant la CIA, le Mossad israélien et les services de renseignement saoudiens, et basée en Arabie saoudite.

Dans le cadre d’une opération de sécurité baptisée par le verset coranique « Et le complot de ceux-là échouera », le ministère de l’Intérieur a expliqué que l’opération s’est déroulée en plusieurs phases, à la suite d’une surveillance et d’une enquête minutieuses, permettant aux forces de sécurité de mettre au jour des complots hostiles visant le Yémen, ainsi que les méthodes et les connexions extérieures du réseau.

Selon le communiqué, « la salle d’opérations conjointe coordonnait les efforts de sabotage et d’espionnage contre le Yémen en formant de petites cellules distinctes qui lui étaient directement liées ».

« Ces cellules étaient dotées d’un équipement de surveillance sophistiqué pour effectuer des missions de surveillance, de photographie et de collecte de coordonnées et d’informations. »

Le communiqué ajoute que les membres de ces cellules ont reçu une formation dispensée par des officiers américains, israéliens et saoudiens en Arabie saoudite.

Il révèle également que les cellules d’espionnage tentaient de localiser des sites de production d’armement ainsi que des bases de lancement de missiles et de drones utilisés par les forces armées yéménites contre l’ennemi sioniste. Elles recueillaient également des informations sur des responsables civils et sécuritaires et surveillaient des infrastructures civiles.

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement de Sanaa a confirmé l’implication de ce réseau dans les massacres de civils yéménites lors de plusieurs attaques menées par les États-Unis et les forces d’occupation israéliennes contre des zones résidentielles, des marchés et des lieux publics. « Ces cellules ont fourni à l’ennemi des informations et les coordonnées de certaines infrastructures ciblées, dans le but de nuire aux intérêts du peuple yéménite et d’aggraver ses conditions de vie et économiques ».

Le ministère souligne que « la création de cette cellule de renseignement conjointe est intervenue pour faire face à l’escalade de l’agression contre le Yémen, visant à impacter le soutien officiel et populaire à Gaza et à mettre un terme à ses opérations ».

Il précise que les services de sécurité ont divulgué certaines informations et certains détails concernant ce réseau afin de sensibiliser la population yéménite aux dangers de ces activités hostiles.

Le ministère de l’Intérieur a conclu sa déclaration en adressant ses « salutations au vaillant peuple yéménite » pour son soutien et sa coopération avec les services de sécurité, en appelant à une vigilance et une résistance accrues face à toute tentative visant le front intérieur, et en renouvelant son engagement envers le leader de la révolution, les dirigeants politiques et le peuple de poursuivre ses efforts au plus haut niveau jusqu’à ce que « Dieu apporte sa victoire ».