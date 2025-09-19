La direction des Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, a publié un bref communiqué mettant en garde les forces d’occupation israéliennes « contre toute escalade dans la bande de Gaza ».

Les Brigades ont souligné que « les prisonniers israéliens sont répartis dans les quartiers de la ville de Gaza », notant qu’elles « ne leur épargneront pas la vie tant que Netanyahu aura décidé de les tuer ».

Les Brigades ont ajouté : « Gaza ne sera pas une proie facile pour l’armée barbare, et nous ne vous craignons pas », indiquant « ainsi leur volonté d’envoyer les âmes des soldats d’occupation en enfer ».

Les Brigades ont expliqué avoir préparé « une armée de martyrs, des milliers d’embuscades et de bombes d’ingénierie », soulignant que « Gaza deviendra un cimetière pour les soldats d’occupation qui tenteraient de s’infiltrer ».

Les Brigades al-Qassam ont auparavant revendiqué la fusillade survenue près du carrefour de la colonie de Ramot, au nord-ouest de Jérusalem occupée, qui a fait sept morts et blessé d’autres Israéliens, dont certains dans un état critique.

Dans un communiqué officiel, les Brigades ont adressé à l’occupation israélienne un message clair : « Cette opération de grande qualité, qui a surpris l’occupation dans le temps et l’espace, est un message clair : toutes ses tentatives pour assécher les sources de résistance sont vouées à l’échec et ne feront qu’engendrer l’effusion de sang des soldats de l’armée nazie et des colons criminels, là où ils s’y attendent le moins, et en plus grand nombre qu’ils ne l’imaginent ».

Source: Médias