La Douzième chaîne israélienne a rapporté jeudi soir « qu’un drone a visé la cour d’un hôtel à Eilat, endommageant le bâtiment » au sud de la Palestine occupée.

De son côté, la radio militaire israélienne a rapporté « qu’un drone yéménite a frappé l’hôtel Neve à Eilat ».

D’autres médias ont rapporté que « l’espace aérien de l’aéroport de Ramon a été fermé peu après le déclenchement des sirènes d’alerte aérienne à Eilat ».

Selon les médias israéliens, Eilat a également subi une panne de courant suite à la chute du drone.

Les forces armées yéménites de Sanaa ont quant à elles annoncé jeudi avoir exécuté trois opérations militaires de qualité, visant des cibles sensibles de l’occupation israélienne dans les régions de Jaffa, Umm al-Rashrash et Beersheba, dans les territoires palestiniens occupés.

Leur porte-parole le général de brigade Yahya Saree, a expliqué dans un communiqué que la force de missiles a mené une opération militaire de qualité au moyen d’un missile balistique hypersonique Palestine 2, frappant une cible militaire sensible de l’ennemi israélien dans la région occupée de Jaffa.

Saree a confirmé que l’opération « avait atteint son objectif avec succès, entraînant la fuite de millions de personnes vers des abris et la fermeture de l’espace aérien ».

Il a noté que l’armée de l’air a aussi mené deux opérations militaires de qualité simultanées: la première a visé plusieurs cibles dans la région d’Umm al-Rashrash avec trois drones, tandis que la seconde a visé une cible sensible dans la région de Beersheba avec un seul drone.

Dans ce contexte, le chef du mouvement yéménite Ansarullah, Sayyed Abdel-Malek al-Houthi, a affirmé aujourd’hui, dans son discours hebdomadaire, la poursuite des attaques de missiles et de drones yéménites contre l’entité sioniste, ajoutant : « Cette semaine, nous avons mené des opérations avec 24 missiles et drones vers les profondeurs de la Palestine occupée ».

Il y a deux jours, les forces armées yéménites ont annoncé deux opérations, frappant une cible israélienne à Jaffa occupée et l’aéroport de Ramon à Eilat.

Source: Médias