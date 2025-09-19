La Chine a annoncé jeudi son rejet des allégations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon lesquelles la Chine exerce un « blocus de l’information », avertissant que « de telles déclarations nuisent aux relations entre les deux pays ».

Selon un article du Global Times, cette réponse fait suite aux accusations de Netanyahu, lundi dernier, contre plusieurs pays, dont la Chine, de tenter d’imposer un « blocus de l’information » à l’entité.

L’ambassade de Chine en « Israël » a publié un communiqué ferme qualifiant les propos de Netanyahu de « totalement faux et préjudiciables aux relations sino-israéliennes », ajoutant que la Chine est « choquée et profondément préoccupée, et s’oppose fermement à ces propos ».

L’ambassade a également souligné « qu’il est injustifiable d’attribuer les critiques publiées sur les réseaux sociaux à la Chine », notant que « la communauté internationale est unie dans sa demande d’un cessez-le-feu immédiat à Gaza, que ce soit pour mettre fin aux combats ou pour permettre la libération des prisonniers ».

L’ambassade a exhorté « Israël à faire preuve de sagesse politique et de diplomatie créative, et à ne pas se contenter d’opérations militaires et de bombardements incessants ». Elle a appelé « à un cessez-le-feu global afin d’empêcher l’aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza ».

Il convient de noter que Netanyahu a évoqué dans ses déclarations ce qu’il a décrit comme des tentatives de certains pays visant à restreindre la diffusion d’informations et à diriger l’opinion internationale contre « Israël », notamment via les réseaux sociaux et les médias, dans le cadre de la pression internationale en faveur d’un arrêt immédiat des opérations militaires dans la bande de Gaza.

Il a affirmé que « ces pays tentent de contrôler l’information et de diffuser des récits contraires à la position d’Israël ».

Source: Médias