Les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé ce jeudi 31 juillet avoir bombardé un rassemblement de soldats et de véhicules israéliens avec plusieurs obus de mortier à l’est de la zone de Qarara, à l’est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza.

Précédemment, des combattants al-Qassam avaient fait sauter trois engins d’explosifs contre des véhicules israéliens au sud de la zone de Batn al-Sameen, au sud de Khan Younes, tuant et blessant des soldats israéliens.

Précédemment, les Brigades al-Qassam avaient tendu une embuscade complexe contre trois véhicules blindés de transport de troupes israéliens également à l’est de Khan Younes.

Ces opérations s’inscrivent dans un contexte d’affrontements en cours sur plusieurs fronts dans la bande de Gaza, où les factions de la Résistance poursuivent leurs opérations contre les forces d’occupation israéliennes, malgré les bombardements intensifs et les tentatives d’incursion terrestre dans ce territoire assiégé.

Il convient de noter que plus de 60.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.