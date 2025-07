Le Grand Mufti du Yémen, Cheikh Chamseddine Charaf al-Din, a appelé mercredi les oulémas de la Oumma islamique « à émettre des fatwas sur l’obligation du jihad dans la cause de Dieu afin de soutenir le peuple palestinien contre l’ennemi sioniste ».

Dans un message adressé aux oulémas des pays voisins de la Palestine, le Mufti a déclaré : « Vous devez agir. La trahison des régimes ne vous dégage pas de la responsabilité et de la confiance que vous avez placées devant Dieu et le peuple ».

Par ailleurs, le Comité de soutien à Al-Aqsa a appelé « le peuple yéménite à participer vendredi à une marche d’un million de personnes dans la capitale, Sanaa, et les gouvernorats, en signe de solidarité avec Gaza et la Palestine et de rejet des accords de tromperie et de trahison ».

Dans un communiqué, le Comité de soutien à Al-Aqsa a désigné la place Al-Sabeen, à Sanaa, la capitale, comme lieu de la marche centrale, appelant à des rassemblements simultanés sur les autres places désignées du gouvernorat. Le Comité a souligné que « ces marches confirment la position ferme du Yémen en faveur de la cause palestinienne et de sa résistance, ainsi que son rejet du génocide sioniste et de l’agression en cours contre le peuple palestinien ».

Le Comité de soutien à Al-Aqsa a souligné que « cet appel vise à mobiliser le soutien populaire, à exprimer sa solidarité avec Gaza et la Palestine, et à rejeter tout accord ou transaction jugé trompeur ou constituant une trahison de la cause palestinienne ».

Depuis le début de la bataille du Déluge d’al-Aqsa, le 7 octobre 2023, le peuple yéménite poursuit ses manifestations hebdomadaires massives, rassemblant des millions de personnes sur des centaines de places.

Source: Médias