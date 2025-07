Le Yémen est entré dans une nouvelle phase de confrontation avec l’entité sioniste, une étape qualitative et stratégique qui témoigne de son soutien à la cause palestinienne et à la défense du peuple palestinien opprimé dans la bande de Gaza.

Des responsables politiques ont confirmé au site d’informations Al-Wahda que « cette décision audacieuse incarne la position ferme et honorable du Yémen en faveur du peuple palestinien opprimé et représente un devoir religieux, moral et humanitaire incontournable face au génocide et à l’agression continue contre Gaza ».

Ils ont souligné que « la décision de Sanaa d’étendre le blocus naval contre l’occupation est une réponse à l’escalade du génocide et de la famine, et un soutien à Gaza ».

Options d’escalade

Dans son discours hebdomadaire, le chef des Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik Badr al-Din al-Houthi, a annoncé « de nouvelles options d’escalade que les forces armées cherchent à mettre en œuvre pour faire pression sur l’ennemi israélien afin qu’il mette fin à sa guerre de famine dans la bande de Gaza et assure l’acheminement continu de nourriture et d’aide humanitaire en quantités suffisantes pour tous les habitants de la bande sinistrée ».

Sayyed al-Houthi a rappelé que « les opérations de la semaine dernière ont été menées avec 11 missiles hypersoniques et drones ciblant la Palestine occupée contre l’ennemi israélien », expliquant que « depuis le début du soutien à la bande de Gaza, 1 679 opérations ont été menées, incluant des missiles, des drones et des navires de guerre ».

Dans leur dernier communiqué, les forces armées yéménites ont « confirmé l’escalade des opérations de soutien militaire et le début de la quatrième phase du blocus naval contre l’entité criminelle ». Sanaa a souligné que « cette phase inclue le ciblage de tous les navires appartenant à toute entreprise faisant affaire avec les ports israéliens, quelle que soit leur nationalité, et à tout endroit à portée de l’armée yéménite ».

Le gouvernement de Sanaa a appelé tous les pays « à faire pression sur l’ennemi pour qu’il cesse son agression et lève le blocus de la bande de Gaza s’ils veulent éviter cette escalade. Aucun être humain libre sur cette terre ne peut accepter ce qui se passe ».

Mettre fin à la famine et au génocide

Mohammed Al-Farah, membre du Bureau politique d’Ansarullah, a affirmé à Al-Wahda, que « la décision des forces armées de cibler les navires des entreprises faisant affaire avec Israël confirme l’équation siège pour siège et escalade pour escalade ».

Il a souligné que « cette décision est une nécessité humanitaire et morale pour empêcher le génocide de deux millions de personnes à Gaza, massacrées par la faim, le meurtre et les armes américaines et israéliennes les plus destructrices, sous les yeux du monde entier de ce crime odieux ».

Il a expliqué que « l’objectif de cette escalade est de faire pression sur l’ennemi israélien pour qu’il mette fin au crime de génocide, lève le siège et cesse son agression contre Gaza ».

Il a indiqué que « cette décision a été prise après une étude de faisabilité des faiblesses de l’ennemi et aura un impact profond sur les chaînes d’approvisionnement, les fournitures militaires et logistiques, les prix du transport et des assurances, et aura des répercussions économiques qui entraîneront une crise et une hausse des prix au sein de l’entité sioniste ».

Source: Médias