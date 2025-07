Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que « ce que subit le peuple palestinien dans la bande de Gaza est une agression américano-israélienne et un excès de brutalité, de génocide, de famine et de meurtres ». Il a ajouté que cela « transgresse toutes les normes humanitaires et morales ».

Dans un communiqué publié mardi soir, Cheikh Qassem a souligné que « le silence international concernant ce qui se passe à Gaza constitue une condamnation des régimes et des responsables », considérant que « ce silence porte atteinte au prétendu droit international public ».

Cheikh Qassem a estimé « qu’ il ne suffit pas que 25 pays appellent à la fin de la guerre contre Gaza, et cela ne les absout pas de leur responsabilité dans ce qui se passe ».

Lundi, 25 pays, dont le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon, ont appelé à mettre fin « immédiatement » à la guerre dans la bande de Gaza assiégée par Israël, dans une déclaration commune. « Nous (…) nous rassemblons autour d’un message simple et urgent : la guerre à Gaza doit cesser immédiatement », écrivent les ministres des Affaires étrangères de ces pays, pour qui « la souffrance des civils à Gaza a atteint de nouveaux sommets ».

Selon cheikh Qassem, « ces propos ne disculpent en rien leur témoignage sur ce qui se passe, ni le soutien apporté par certains grands pays depuis le début de l’agression ».

« Leurs prises de position et leurs condamnations n’exonèrent pas leurs auteurs. Il est nécessaire que ces prises de position se traduisent par des mesures concrètes pour mettre fin à ces massacres et à ces crimes, en imposant des sanctions à l’entité israélienne, en l’isolant, en la poursuivant en justice et en cessant toute forme de relations avec elle. », a-t-il insisté.

Le 15 juillet dernier, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, qui s’est tenue à Bruxelles, s’est conclue sans qu’aucune mesure contraignante ne soit adoptée à l’encontre d’Israël qui poursuit sa guerre génocidaires contre Gaza.

Les pays arabes et islamiques doivent mettre un terme à la normalisation et soutenir Gaza.

Cheikh Naïm Qassem a toutefois noté que « la principale responsabilité de ce qui se passe à Gaza en incombe aux Etats arabes et islamiques, dirigeants et peuples ».

« Choisissez les positions que vous souhaitez, dans les limites qui vous conviennent, mais ne restez pas les bras croisés. Arrêtez la normalisation, fermez les ambassades de l’ennemi, empêchez les échanges commerciaux et unissez-vous pour soutenir la Palestine et Gaza, même avec le strict minimum de ressources vitales », a-t-il ajouté.

Selonlui, « lorsque les Etats-Unis verront que vous êtes unis comme d’une seule main et d’une seule voix avec le peuple palestinien, ils se soumettront et reculeront ».

Il a averti que l’injustice se retournera contre ceux qui gardent le silence.

« L’histoire retiendra cette honte sur les dirigeants et les régimes de l’humanité, à une époque de famine haineuse et de massacres de masse. L’injustice de l’Amérique et d’Israël s’étendra à ceux qui gardent le silence et s’abstiennent de soutenir les opprimés. Sachez que “Les malfaiteurs ne réussiront pas” (verset coranique, ndlr) , et que la brutalité et l’arrogance exagérées d’Israël seront la cause de sa terrible chute, si Dieu le veut. »

La bande de Gaza est en proie à une guerre d’extermination et de famine menée par l’occupation israélienne. Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que « la bande de Gaza connait une véritable famine », soulignant « une grave pénurie de denrées alimentaires de base et une dangereuse flambée de malnutrition aiguë au sein de la population ».

Le ministère a ajouté dans un communiqué « avoir constaté une augmentation significative de la mortalité due à la faim et à la malnutrition », indiquant que « des massacres sanglants se produisent à proximité des centres de distribution d’aide humanitaire, menaçant la vie de milliers de citoyens de la bande de Gaza ».

Source: Médias