Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam Hossein Ejei, a affirmé que « le pays a réagi rapidement et efficacement à la récente agression israélienne ». Il a souligné que « le commandant en chef des forces armées, l’ayatollah Ali Khamenei, a immédiatement pris des décisions pour nommer des remplaçants (aux dirigeants militaires tués, ndlr), permettant ainsi une exécution rapide du processus ».

Lundi soir, lors d’une interview accordée à la télévision iranienne, Ejei a révélé que « les responsables ont tenu plusieurs réunions après l’attaque, notamment des réunions de haut niveau, dans les délais prévus ».

Les objectifs de l’entité israélienne ont échoué

Dans ce contexte, le chef du pouvoir judiciaire a déclaré que « la réponse décisive et rapide de l’Iran a contrecarré les objectifs de l’ennemi », ajoutant que « l’agression israélienne contre l’Iran a échoué grâce à deux facteurs principaux : la perspicacité des dirigeants iraniens et l’unité et la solidarité du peuple ».

Il a expliqué que » l’entité israélienne, en ciblant la prison d’Evin, a cherché à attiser les tensions internes et à semer un chaos sécuritaire, mais n’a atteint aucun de ses objectifs ».

Ejei a également souligné que l’Iran « n’a pas déclenché la guerre, mais a répondu fermement à l’agression ».

Concernant les incidents sécuritaires qui ont suivi l’agression, Ejei a déclaré que « le nombre des agents détenus a atteint environ les 2.000 », ajoutant que « les premières enquêtes ont conduit à la libération de nombre d’entre eux, après qu’il a été établi qu’ils n’ont impliqués dans aucune activité hostile ni ne travaillaient pour l’ennemi ».

Les crimes de l’entité israélienne à Gaza ont atteint leur paroxysme

Évoquant la guerre dans la bande de Gaza, Ejei a déclaré que « les crimes commis par l’entité israélienne à Gaza au cours des 20 derniers mois ont atteint leur paroxysme et se poursuivent à ce jour ».

Source: Médias