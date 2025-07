Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a déclaré que la récente guerre imposée de 12 jours avait révélé la force et la détermination de la nation iranienne et montré au monde la solidité inégalée des fondements de la République islamique d’Iran.

L’Ayatollah Khamenei a tenu ces propos, le mardi 29 juillet, lors d’une cérémonie à la Husseiniya Imam Khomeini à Téhéran, marquant le 40e jour de la commémoration des martyrs de la guerre imposée. L’événement a réuni les familles des martyrs, des représentants gouvernementaux et des personnalités de divers horizons.

Il a déclaré que la guerre avait été l’occasion pour la République islamique d’Iran de démontrer sa volonté et ses capacités, soulignant que la cause profonde de l’hostilité envers l’Iran réside dans la « foi, la connaissance et l’unité de la nation ».

L’Ayatollah Khamenei a affirmé que l’Arrogance mondiale et tout particulièrement l’Amérique criminelle s’opposent farouchement à la religion et la science auxquelles aspire la nation iranienne.

« Les ennemis s’opposent à votre religion, ils s’opposent à cette foi répandue parmi le peuple iranien, ils s’opposent à l’unité de la nation iranienne sous la bannière de l’islam et du Coran ainsi qu’à son aspiration à la science », a affirmé le Leader de la Révolution islamique en Iran.

Le 13 juin, le régime israélien a déclenché une agression militaire contre de hauts responsables et des scientifiques nucléaires iraniens, un acte terroriste qui a également coûté la vie à de nombreux civils. Quelques jours plus tard, les États-Unis ont intensifié la guerre en bombardant trois installations nucléaires civiles en Iran.

Dans une riposte puissante et décisive, les forces armées iraniennes ont lancé des frappes de représailles sur des cibles stratégiques du régime israélien dans les territoires palestiniens occupés et ont également frappé la plus grande base militaire américaine en Asie de l’Ouest.

Les opérations coordonnées et précises de l’Iran ont contraint les agresseurs à mettre fin immédiate à leur offensive criminelle le 24 juin.

L’Ayatollah Khamenei a rejeté les affirmations occidentales sur le programme nucléaire iranien et les droits de l’homme comme de simples prétextes, affirmant que la véritable préoccupation des ennemis est la puissance croissante de la République islamique d’Iran.

« Notre nation, par la grâce divine, n’abandonnera jamais sa religion ni son élan vers la science, et nous ferons de grands progrès dans le renforcement de notre foi et l’approfondissement de nos progrès scientifiques », a déclaré le Leader de la Révolution islamique.

« Au grand désarroi de l’ennemi, nous serons en mesure d’élever l’Iran au sommet du progrès et de la fierté », a affirmé l’Ayatollah Khamenei.

Source: Avec PressTV