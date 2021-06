Les forces navales iraniennes ont entamé ce mercredi 30 juin les manœuvres baptisées « Sécurité durable 1400 » en mer Caspienne.

Les manœuvres ont été lancées avec la participation de tous les types d’unités de surface et de l’aviation navale de l’armée iranienne, y compris des lanceurs de missiles, des aéronefs à voilure fixe, des hélicoptères, des drones et des systèmes de guerre électronique, au côté des unités navales et avec la participation des forces spéciales navales de l’armée.

Ces exercices navals se déroulent sur une superficie d’environ 77.000 kilomètres carrés dans les eaux territoriales iraniennes en mer Caspienne.

L’exercice vise à renforcer la sécurité globale en mer et constitue un message de paix et d’amitié à la lumière des dispositions, de la préparation au combat et de la supervision informationnelle de la marine iranienne.

Il vise également à transférer les expériences acquises à la jeune génération dans le plus grand lac fermé du monde.

L’armée de l’air iranienne et les systèmes anti-aériens assurent la sécurité dans la zone d’entraînement dans le cadre d’un soutien aérien direct et d’une couverture.

Traduit de Fars News

Source: Médias