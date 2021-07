L’ancien président afghan Hamid Karazaï a estimé que la mission de 20 ans de l’OTAN en Afghanistan avait « échoué ».

« Ceux qui sont venus ici il y a 20 ans sous prétexte de combattre l’extrémisme et le terrorisme n’ont pas pu les éradiquer. Au contraire, l’extrémisme a prospéré en Afghanistan alors qu’ils étaient ici, et c’est ce que j’appelle un échec », a-t-il affirmé lors d’une interview accordée au journal britannique The Times.

Selon Karazaï, les forces de l’OTAN et des États-Unis « auraient dû contribuer à la stabilité de la situation dans le pays, au lieu de prendre d’assaut les villages et les maisons afghans, de bombarder des gens et de tuer des familles ».

Karzaï a souligné que son pays est en train de se diviser et le peuple afghan « éprouve d’énormes souffrances ».

Les propos de l’ex-président afghan interviennent au moment où les talibans assoient leur emprise dans ce pays depuis que les forces occidentales en entamé leur retrait.

Ils ont récemment contrôlé un certain nombre de points de sécurité dans plusieurs provinces afghanes, ont confisqué les équipements et des munitions des forces de sécurité, et capturé un certain nombre de ses membres.

Il y a deux jours, l’Allemagne a mis fin au retrait de ses forces d’Afghanistan, dans une opération qu’elle avait commencée en mai, selon le ministère allemand de la Défense.

De hauts responsables du Pentagone avaient annoncé que les récentes attaques des talibans, qui sont « étroitement surveillés par l’armée américaine », n’affecteront pas le retrait militaire d’Afghanistan, d’ici le 11 septembre.

Samedi, le président américain Joe Biden a rencontré son homologue afghan Ashraf Ghani et le président du Conseil suprême pour la réconciliation nationale Abdullah Abdullah. Il a affirmé l’engagement des États-Unis à soutenir pleinement les négociations inter-afghanes et à soutenir « l’aide civile, au développement et humanitaire ».

