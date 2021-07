Le département d’Etat américain a déclaré, le mercredi 14 juillet, que « le retour des Etats-Unis à l’accord nucléaire améliorera leur position face aux autres défis iraniens ».

Le département d’État américain a noté que « chaque défi auquel nous sommes confrontés avec l’Iran devient de plus en plus complexe et difficile à mesure que son programme nucléaire devient incontrôlable ».

Et le département d’État américain d’ajouter: « L’accord nucléaire était réussi lorsqu’il était activé. Nous cherchons donc à revenir aux engagements mutuels ».

Mardi, le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, a déclaré que son pays menait des discussions « indirectes mais actives » avec Téhéran pour obtenir la libération des détenus américains en Iran. Il a souligné que Washington tenait ces pourparlers séparément des négociations sur l’accord nucléaire iranien.

L’Iran et les États-Unis mènent des discussions indirectes à Vienne depuis avril pour le retour du Plan d’action global conjoint, qui accorde à Téhéran un allègement des sanctions en échange d’une garantie de la nature pacifique de son programme nucléaire.

Jusque-là, six séries de négociations ont eu lieu, la dernière s’étant terminée le 20 juin à Vienne entre l’Iran et les pays toujours parties à l’accord (Royaume-Uni, Chine, France, Allemagne et Russie). Aucune date de reprise des pourparlers n’a été précisée.

L’ancien président Donald Trump a annulé l’accord en 2018 et lancé des sanctions paralysantes contre l’Iran, avant que la République islamique ne renonce à ses engagements liés à cet accord.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen